ДТП произошло на проспекте Братьев Коростелевых областного центра, между грузовым «КамАЗом» и пассажирским автобусом«ПАЗ».

На перекрестке неравнозначных дорог улица Соболева Гора и проспект Братьев Коростелевых, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу, и допустил с ним столкновение.

В результате дорожной аварии в пассажирском автобусе произошло падение двух пассажиров. 19-летний пассажир с сотрясением головного мозга и ушибленной раны головы и 20-летний пассажир с ушибом мягких тканей головы, обращались в больницу за медицинской помощью. В настоящее время отпущены домой.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном УМВД.

ФОТО С МЕСТА ДТП