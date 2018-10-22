В РФ планируют ввести понятие «индекс рынка недвижимости», на основании которого кадастровая стоимость будет снижаться «автоматически».

Министерством экономического развития опубликован законопроект, вносящий изменение в государственную кадастровую оценку. Документом вводится такое понятие, как «индекс рынка недвижимости».

Подразумевается, что ежегодно Федеральная кадастровая палата будет рассчитывать так называемый «Индекс рынка недвижимости» исходя из данных Росреестра о ценах сделок с конкретными объектами (квартирами, домами, участками, машино-местами и т. п.). Для каждого объекта недвижимости и для каждого субъекта РФ будет выведен свой показатель. Предполагается, что первые индексы определят уже в 2020 году по состоянию на 1 января.

Соответственно, если индекс окажется ниже прошлогоднего более чем на 30 процентов, кадастровая стоимость всех рассчитанных по нему объектов недвижимости в регионе будет уменьшаться «автоматически» — пропорционально новому значению индекса.

Между тем, собственник недвижимости получит право установить ее рыночную стоимость в качестве кадастровой. Для этого необходимо будет подать в орган государственной кадастровой оценки заявление и приложить отчет об оценке. Если заявление признают удовлетворительным, правило «автоматического» снижения кадастровой стоимости для таких объектов работать не будет.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить единую периодичность государственной кадастровой оценки во всех регионах – один раз в четыре года. Согласно законопроекту в отношении земельных участков данное правило начнет работать с 1 января 2022 года. В отношении остальных объектов недвижимости – с 1 января 2023 года.