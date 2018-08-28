27 августа, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в церемонии открытия кинозала в Культурно-досуговом центре села Александровка.

В событии участвовали министр культуры и внешних связей области Евгения Шевченко, президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Татьяна Воронецкая, представители сельских поселений Александровского района и жители районного центра.

Реконструкция зала на 300 мест и оснащение его современным кинопроекционным оборудованием стало возможным благодаря участию Оренбургской области в программе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Юрий Берг поздравил участников церемонии с праздником.

– Сегодня наша страна отмечает День российского кино. Но далеко не везде к этому празднику приготовлены такие подарки, как в Александровке! После реконструкции в районном центре открывается кинотеатр. Это большое событие не только для Александровского района, но и для всей культурной сферы Оренбургской области. Начиная с 2016 года, который был объявлен в России Годом кино, в Оренбуржье открылись 12 новых и обновлённых кинотеатров. В них работают 17 зрительных залов, – сказал Юрий Берг. – Особо нужно отметить, что подавляющее большинство из них находятся не областном центре, а в городах и районах, в сельских территориях. Это значит, что качественные кинопоказы на большом экране стали доступнее для большего числа жителей региона. Теперь кино в современных форматах цвета, света и звука можно будет смотреть и в Александровке! Я не сомневаюсь, что кинотеатр вновь станет любимым местом семейного отдыха. Спасибо всем, кто принимал участие в обновлении и запуске кинотеатра. Поздравляю жителей села и района с этим прекрасным событием и с Днем российского кино, — сказал Юрий Берг.

С праздником александровцев поздравили глава района Александр Писарев и президент Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Татьяна Воронецкая.

– Ощущение других миров, других пространств можно получить только в кино, – убеждена Татьяна Воронецкая. – Поэтому, то, что сегодня у вас появился такой роскошный экран и кинозал– это подарок для всех нас.

Приятным сюрпризом для сельчан стало выступление гостя кинофестиваля актера театра и кино, режиссера Александра Тютина.

– Хочу вас поздравить с Днём кино, с открытием этого замечательного кинозала. Теперь у вас будет не Дом культуры, а Дом кино, в котором вот эта светополоса будет заставлять всех вас смеяться и плакать 2-3 часа.

Закончился праздник открытия показом кинокартины «Одиссея Петра», участвующей в фестивальной программе российского кино «Сплетённые параллели».