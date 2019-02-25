25 февраля, губернатор Оренбургской области Юрий Берг на совещании с главами городских округов объявил месячник по очистке территорий от снега.

В совещании, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, участвовали вице-губернаторы и министры областного Правительства, представители руководства ГУ МЧС, ГИБДД, Росгидромета, дорожных и жилищно-коммунальных ведомств, главы и сотрудники администраций городских округов области.

Губернатор Юрий Берг, открывая совещание, отметил сложность обстановки, сложившейся в Оренбургской области в связи с неблагоприятными погодными условиями.

– Из-за сильных снегопадов и метелей в населенных пунктах скопилось значительное количество снежных запасов. Объёмы снега выше средних многолетних значений – до 136% от нормы. Из-за этого возникла угроза подтопления жилых домов и объектов жизнеобеспечения в период интенсивного снеготаяния. Сегодня наша важнейшая задача — скоординировать и объединить на местах все силы и средства по уборке от снега и льда улиц и придомовых территорий. Необходимо своевременно выполнить превентивные мероприятия, защитить население и территории, населенные пункты, объекты жизнеобеспечения и экономики, — подчеркнул глава региона.

22 февраля на внеочередном заседании областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести в период с 25 февраля по 25 марта месячник по снегоуборке.

– Главы должны были организовать работы на наиболее проблемных участках, а также оценить состояние и ресурс снегоуборочной техники, снегоприёмных полигонов. В рамках месячника пройдёт специальное командно-штабное учение. Муниципальные звенья отработают действия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций из-за неблагоприятных явлений погоды. Командно-штабное учение пройдёт во всех городских округах Оренбургской области. Главам муниципальных образований в ходе проведения КШУ необходимо привлечь к снегоочистке и объединить на местах все силы и средства служб и организаций всех форм собственности и координировать действия всех участников КШУ на местах, — дал поручение Юрий Берг.

В ходе совещания главы 12 городских округов и ЗАТО «Комаровский» доложили о том, что уже сделано для снегоочистки, сколько техники привлечено к работам и какой резерв будет привлечен в ходе проведения КШУ и предстоящего месячника.

Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин обратил внимание участников совещания на необходимость привлечения к вывозу снега большего количества самосвалов.

И.о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Валерий Новоженин указал на обязательность очистки от снега крыш производственных и складских зданий и сооружений сельхозпредприятий, а также наличие в сельхозорганизациях необходимого запаса кормов на период паводка.

Руководитель государственной жилищной инспекции Владимир Демин сказал о соблюдении при производстве снегоочистительных работ мер безопасности, касающихся домового газового оборудования.

Начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов отметил, что предстоящие командно-штабные учения станут практической проверкой уровня взаимодействия всех сил и средств территориальных подсистем реагирования на чрезвычайные ситуации.

Подводя итог совещанию, губернатор сказал, что от своевременности и эффективности снегоочистки во многом зависит качество дорог в городских округах.

– Поручаю главам разработать и утвердить технологические карты по уборке и содержанию улично-дорожной сети и тротуаров, а также графики ремонта и переоборудования специализированной техники. В ходе месячника особое внимание уделить жилому сектору, мобилизовать все ресурсы ТСЖ и управляющих компаний, чтобы очистить от снега и льда кровли домов, обеспечить нормальный проезд во дворах. Аварийно-диспетчерские службы должны находиться в постоянной готовности. Все решения КЧС обязательны к незамедлительному исполнению, – подчеркнул Юрий Берг.