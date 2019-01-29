Кадастровая палата по Оренбургской области сообщает, что в Интернете появились сайты, которые под прикрытием официальной символики Росреестра предлагают услуги по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

На данный момент выявлено несколько сайтов, чей контент может ввести в заблуждение потенциальных потребителей услуг Росреестра. Эти Интернет ресурсы предлагают за деньги оказать государственные услуги Росреестра, которые по закону являются бесплатными.

Специалисты кадастровой палаты информируют, что официальными источниками получения государственных услуг в электронном виде являются сайты Росреестра rosreestr.ru и Федеральной кадастровой палаты Росреестра kadastr.ru.

Убедиться в подлинности сайта поможет также наличие электронных сервисов, например, «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг.

Росреестр и Федеральная кадастровая палата не несут ответственности за информацию, содержащуюся на неофициальных сайтах!