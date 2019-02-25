В Оренбуржье задержаны трое мужчин в возрасте от 25 до 31 года, которые сбывали поддельные купюры на территории области.

Поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей приобрели в интернете путем закладки и в течение 2018 года осуществляли их сбыт, приобретая товары повседневного спроса в торговых точках и автозаправках.

Силовики провели обыски по 13 адресам в центре и на востоке области. Были изъяты мобильники, компьютер, 4 ноутбука, различные банковские карты, деньги, вещи и автомобиль «ВАЗ-2109».

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 186 УК РФ устанавливается причастность задержанных лиц к совершению ряда аналогичных противоправных деяний.