Мировой судья судебного участка № 13 Промышленного района г. Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Компания «Мехатроника». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

В суде установлено, что в период с сентября 2017 по август 2018 года генеральный директор, зная о наличии в кассе и на расчетных счетах предприятия около 26 млн. рублей, допустил невыплату 14 работникам заработной платы в общей сумме около 1,5 млн. рублей. При этом имеющиеся средства были направлены на менее значимые расходы более поздней очередности.

За указанные преступные действия руководитель предприятия приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Примечательно, что на сегодняшний день также по материалам прокурорской проверки, выявившей факт невыплаты заработной платы за сентябрь-декабрь 2018 года в общей сумме около 600 тыс. рублей, в отношении директора названной компании возбуждено второе уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ход его расследования контролируется прокуратурой.

Указанные долги перед работниками в настоящее время не погашены. По искам прокурора задолженность взыскана судебными приказами. Прокуратура района контролирует их исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.