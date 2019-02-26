Крупнейший российский фестиваль уличного искусства «Стенограффия», который ежегодно проходит в 10 населенных пунктах страны, объявляет открытый сбор предложений новых городских поверхностей, где впоследствии могут появиться новые объекты уличного искусства.

«Стенограффия» – самый масштабный фестиваль уличного искусства в России, в рамках которого уличные художники и волонтеры преображают городские постройки в арт-объекты. В этом году «Стенограффия» празднует свое десятилетие и по традиции призывает жителей городов, где проводится фестиваль, к поиску новых объектов для росписи.

Команда организаторов ищет глухие торцы пятиэтажек, различные технические будки и другие индустриальные постройки, которые художники могут превратить в арт-объекты в городах проведения фестиваля – Екатеринбурге, Омске, Томске, Оренбурге, Ханты-Мансийске, Ноябрьске и Муравленко, Новом Порту и Мысе Каменном.

Если в вашем городе есть такие поверхности, которые могут стать гигантским холстом для талантливых художников – высылайте фотографии, адреса и небольшое описание этих объектов, а так же свои контакты на hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей».

Каждую из таких стен оргкомитет фестиваля внесет в свою базу, из которой, вместе с партнерами и художниками будут выбираться самые подходящие для нанесения рисунков. К сожалению, не удастся преобразить все стены сразу, но какая-то часть из них точно получит шанс стать объектом уличного искусства.

Все поверхности должны иметь свободный доступ и находится в зоне видимости жителей. И будьте внимательны: организаторы не могут принимать в работу архитектурные памятники и объекты культурного наследия.