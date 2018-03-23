Федор Добронравов перенес инсульт

Федор Добронравов артист театра и кино перенес инсульт и был госпитализирован. Его самочувствие ухудшилось 17 марта.

В театре рассказали о состоянии здоровья Федора Добронравова

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщал, что состояние Добронравова не вызывает опасений. Сейчас Добронравов находится в одной из московских больниц, выписывать его медики пока не планируют.

«Он сейчас находится на полном обследовании. Сейчас чувствует себя хорошо, все приходит в норму», — рассказала Бронислава Чунихина.

Народный артист России Федор Добронравов известен по работам в фильмах «Ликвидация», «День радио», сериале «Сваты», а также в театре.