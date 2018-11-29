Юбиляром 2018 года стала заслуженный работник культуры РФ Тамара Ивановна Пикулева – заведующая музыкальной частью Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького.

8 декабря в честь юбилея Тамары Пикулевой состоится спектакль «Любовь и голуби» (12+).

Тамара Ивановна Пикулева родилась в Оренбурге 5 декабря 1958 года. Музыкальное образование получила в Оренбурге, закончив в 1978 году Оренбургское музыкальное училище, и в Казани, закончив Казанскую государственную консерваторию в 1983 году. Профессиональный путь талантливого музыковеда начался и развивался в Оренбурге. Поработав в областном театре музкомедии, в областном театре кукол, оформив немало спектаклей и концертных программ, главным для Тамары Пикулевой все же стал Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького. На сцене нашего театра Тамара Ивановна подарила звучание более 60 спектаклям, работая с разными режиссерами-постановщиками — народным артистом РФ Рифкатом Исрафиловым, народным артистом РФ Иосифом Райхельгаузом, Олегом Хановым, Семеном Злотниковым, Александром Федоровым, Сергеем Яшиным, Валерием Кове и др.

Тамара Пикулева – постоянный участник жюри межрегионального фестиваля студенческого творчества «На Николаевской» и смотра самостоятельных актерских работ Оренбургского отделения СТД РФ «Пролог». Много лет работая преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в музыкальном колледже и ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей Тамара Пикулева разработала программу по предмету «Теория, гармония, сольфеджио» для студентов театрального факультета специализации «Артист драматического театра и кино», успешно принятую к работе.

Тамара Пикулева – автор многочисленных публикаций на музыкальные темы в федеральных и местных печатных изданиях – «Ювелирный мир», «Амадей», «Оренбуржье музыкальное» и других. Она один из авторов книги «Иосиф Ашкенази: «Я пошел искать далекую звезду…» (Оренбург, 2006 г.), книги «Оренбургские театральные сезоны (Оренбург, 2015 г.). А также автор цикла передач «Музыканты Оренбуржья» на ГТРК «Оренбург».

Т. И. Пикулева за большой вклад в развитие театрального искусства была награждена Благодарностью Министра культуры РФ, Благодарностью Губернатора Оренбургской области. В 2012 году Тамара Пикулева удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Юбилейной наградой за вклад в развитие театрального искусства Оренбуржья стала Почетная грамота Оренбургской области.