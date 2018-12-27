Дмитрий Кулагин о городских службах: В праздники мы проходим проверку на прочность

О готовности городских служб к проведению новогодних праздников сегодня говорили на аппаратном совещании в администрации Оренбурга.

— В праздники мы проходим проверку на прочность. Особое внимание нужно обратить на своевременную уборку как магистральных дорог, так и снега во дворах, на выполнение оперативных ремонтных работ в случае возникновения аварийных ситуаций, — подчеркнул Дмитрий Кулагин.

Готовность специализированной техники для работы в зимний период и новогодние праздники составляет 100%, отметили в своих выступлениях и. о. главы Северного округа Игорь Бунегин и глава Южного округа Артем Гузаревич. В округах проведена подготовительная работа по обеспечению бесперебойной работы специализированных тепло-, водо-, энерго-, газоснабжающих предприятий всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих своевременную уборку и очистку от снега магистральных дорог, тротуаров, лестничных спусков, остановок ожидания общественного транспорта без торговых объектов, подземных и наземных пешеходных переходов на улицах округа, а также содержание парков и скверов. Работа аварийно-диспетчерских служб организована в круглосуточном режиме. Выполнена проверка управляющих компаний на предмет ограничения доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилищного фонда.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Олег Филиппов рассказал, что управляющими компаниями и ТСЖ проведена ревизия имеющегося на 621 МКД парапетного освещения и световых панно, а также организовано праздничное освещение на кортах. В рамках подготовки к зимнему сезону на 41 корте проведены текущие ремонтные работы.

По информации технического директора Оренбургских тепловых сетей Виталия Дремова, на предприятии в праздничные дни установлены дополнительные меры контроля работы основного технологического оборудования. Предприятие обеспечено материально-техническими ресурсами, аварийный запас укомплектован на 100%.

— Для производства плановых и аварийно-восстановительных работ ООО «Оренбург Водоканал» по городу подготовлена 121 единица спецтехники и автотранспорта, — отметил главный инженер ООО «Оренбург Водоканал» Дмитрий Стрельцов. — Диспетчерская служба предприятия работает в круглосуточном режиме. По всем возникающим вопросам, касающимся холодного водоснабжения, следует обращаться по телефонам центральной инженерно-диспетчерской службы: 8 (3532) 37-00-00; 43-70-00 (круглосуточно).

— С 01.01.2019 приступит к выполнению своих обязанностей по организации вывоза ТКО на территории Оренбургской области ООО «Природа», — сообщил директор ООО «Управляющая компания «Спецавтохозяйство» Юрий Пряхин. На территории г. Оренбурга деятельность по вывозу твердых коммунальных отходов будет осуществлять ООО «Управляющая Компания «Спецавтохозяйство» на основании договора подряда, заключенного с ООО «Природа». Спецтехника и персонал к организации вывоза ТКО по всей территории г. Оренбурга готовы, — сообщил Юрий Пряхин.

— В новогоднюю ночь с 24.00 до 06.00 муниципальным казенным предприятием «Оренбургские пассажирские перевозки» будет обеспечена работа с закреплением по 2 единицы техники по 6 троллейбусным и 2 автобусным маршрутам, — рассказал начальник управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга Дмитрий Анисимов. — Для обеспечения жителей города пассажирским транспортом 06.01.2019 года муниципальным казенным предприятием будет продлена работа подвижного состава на линии до 24.00.

Председатель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга Арслан Исбасаров отметил, что торговыми объектами проведена работа по усилению мер по антитеррористической безопасности на торговых объектах, своевременной уборке и вывозу снега, проведению противопожарных мероприятий, в т. ч. выполнения требований при хранении и продаже пиротехнических изделий, новогоднему оформлению торговых объектов и участия в конкурсе на «Лучшее новогоднее оформление», о недопущении образования свалок на торговых местах по окончании функционирования елочных базаров.

— Главное управление МЧС России по Оренбургской области переведено в режим функционирования «Повышенная готовность», на контроль взяты мероприятия с массовым пребыванием людей, — сообщил начальник ФГКУ «9 отряд ФПС по Оренбургской области» ГУ МЧС России по Оренбургской области Руслан Мутагаров. — На все мероприятия с проведением фейерверков организовано привлечение пожарной техники. Находятся в готовности 2 подвижных пункта обогрева.

По информации заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД РФ «Оренбургское» Николая Васильченко, в период с 09.00 30 декабря 2018 года до 09.00 9 января 2019 года запланировано усиление следственно-оперативных групп МУ МВД России «Оренбургское».

— Прошу обратить особое внимание на проведение массовых мероприятий, — подчеркнул Глава города Дмитрий Кулагин. – Нужно быть готовыми к любым нестандартным ситуациям.