Приближается один из самых важных профессиональных праздников – День учителя. Педагоги не только дарят знания, но и служат настоящим примером в жизни для детей.Потому День учителя – один из самых главных праздников в школьной жизни.

Каждый год этот праздник приходится на одну и ту же дату – 5 октября.

Нужно отметить, что до 1994 года праздник отмечали в первое воскресенье октября, но согласно Указу Президента России Бориса Ельцина День учитель приобрел фиксированную дату.

В честь праздника в школах по всей России чествуют и поздравляют учителей и педагогов. Активно участвуют в подготовке к празднику ученики – они учат стихи, рисуют открытки и плакаты, готовят выступления и концерты, дарят подарки своим педагогам и классным руководителям.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В 2018 ГОДУ?

Относящийся к числу профессиональных праздников, этот день широко отмечается не только самими педагогами, но и учениками, и даже теми, кто был учеником много лет назад – широко распространена традиция поздравлять своих любимых преподавателей.

Одним из главных атрибутов на День учителя с давних пор считаются цветы. Во многих школах на праздник принято дарить 1 букет классному руководителю от всего класса. При этом родители всегда стараются порадовать педагога еще каким-то подарком.

И в этом случае на помощь приходят классические варианты – наборы шоколадных конфет, торты, чай или кофе красиво упакованы. Зачастую получив такой подарок, учителя устраивают чаепитие со своими подопечными. При покупке торта, конфет и даже чая не забудьте посмотреть на срок годности, чтобы потом не получилось неловкой ситуации.

Не стоит забывать, что День учителя – это профессиональный праздник, а следовательно будут кстати деловые подарки. Среди возможных вариантов: блокноты, ежедневники, набор ручек. Замечательным подарком может быть аксессуар к компьютеру.

На День учителя не желательно дарить косметику, парфюмерию, пледы, покрывала и подобные предметы. Подарок учителю не должен быть очень дорогим, чтобы не ставить педагога в неудобное положение.