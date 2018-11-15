В Оренбурге следователи регионального СК возбудили уголовное дело в отношении четверых полицейских, им инкриминируют вымогательство.

По версии следствия, преступление было совершено летом текущего года. Четверо мужчин представляясь сотрудниками полиции, проникли на территорию одного из дачных участков в СНТ Оренбургского района, где была на отдыхе компания молодых людей. После чего, подбросили наркотики, после чего применили насилие и спецсредства, и под угрозами оружия и привлечением к уголовной ответственности вымогали с молодежи большую сумму денег.

На сегодняшний день все подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении вымогательства, а также превышении должностных полномочий. По ходатайству следствия судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают расследовать данное уголовное дело. Тем временем в УМВД области сообщили, что проводится служебная проверка. В случае если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.