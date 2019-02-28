В Оренбуржье попытались ввезти потенциально опасный сыр с территории Казахстана. Две попытки ввоза были пресечены в районе КПП «Сагарчин-автодорожный» Акбулакского района и ППУ «Маштаково» Первомайского района. При проведении ветконтроля сотрудники Россельхознадзора установили, что сыр «Король Артур» перевозился автотранспортом из Казахстана в Москву. Более 8,5 тонн данного продукта не имеет ветеринарного сертификата, подтверждающего эпизоотическое благополучие территории его происхождения. Потенциально опасную продукцию вернули обратно в Казахстан. Грузоперевозчики привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.