Накануне, соцсети и СМИ облетели фотографии с погибшим орлом и картой на которой был отмечен путь передвижения хищной птицы за 20 лет. Трек поражал географией, птица побывала на территории более 10 государств от России до Эфиопии, в какой-то момент хищник даже наведался в Оренбург.

Интернет-пользователи высказывали совершенно различные мнения. Одни восхищались и удивлялись длительному перелету, другие утверждали, что все это фейк, ведь столько лет назад никто не мог подумать о таких устройствах как GPS-треккер. Разоблачителем этой истории стала орнитолог Елена. Она довольно подробно высказалась на эту тему в своем телеграмм-канале «Экспедиционные картинки». Но даже она не смогла однозначно ответить, правдива эта информация или нет? Редакция Орен.Ру попыталась самостоятельно разобраться в деле «мертвого орла».

Самое важное в поиске правды, это найти первоисточник. Елена и многие другие брали информацию из соцсетей, а там она была неполной. Нам удалось найти арабский сайт faifaonline.net, где 29 января 2019 года была впервые опубликована новость о погибшем орле. В небольшой статье подкрепленной фотографиями, если использовать онлайн-переводчик, говорится о том, что орла нашел молодой человек по имени Фахд Кахш. Мертвая птица была обнаружена в провинции Джизан на Юго-Западе Саудовской Аравии. Также, согласно автопереводу, птица была под наблюдением 20 лет. Но в статье еще было то, чего не было в соцсетях. На одном из снимков есть детальное изображение GPS-датчика, на котором есть надпись на английском языке: «If found, pleas contact: na….m@mail.ru ОТ-30 s/n: 181938». Эта надпись нам и позволила детально разобраться в этом деле.

Фото: faifaonline.net 1 из 6

Как выяснилось, данный GPS-треккер имеет отношение к ученому из Казахстана, профессору, кандидату биологических наук Брагину Евгению Александровичу. На сайте Университета (КГПУ) опубликована информация о научных работах Евгения Александровича, среди которых: «Проект по изучению использования территории и миграций орла-могильника – отлов и мечение GSM/GPS регистратором с партнерами из США». Благодаря этой информации мы выяснили, что вся эта история не фейк, орел с GPS действительно был, однако нам нужно было узнать, сколько лет летал загадочный орел? Поэтому мы решили связаться с ученым и вот, что он ответил: «Конечно это не 20-летние миграции, а треки 20 орлов, помеченных в 2018 году. Кстати на фото ведь хорошо видно, что погибшая птица молодая».