Из них треть пришлась на Орск. По данным «ЭнергосбыТ Плюс» на расчетах компании в Орске 110 тысяч абонентов, 75% являются должниками. На сегодня сумма задолженности населения Орска за потребленную электроэнергию составляет 94 миллиона рублей, из них 54 миллиона – просроченная задолженность.

По словам директора Восточного отделения Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрия Свиненкова, ограничение энергоснабжения – одна из крайних, но самых действенных мер в работе с должниками.

«За 11 месяцев текущего года в Орске за долги по электроэнергии уведомление об ограничении получили порядка трех тысяч горожан, чьи долги суммарно достигли отметки 20 млн. рублей. В ноябре без света остались 342 неплательщика. Теперь им для возобновления ресурса надо не только оплатить сумму долга, но и услуги за подключение».

«ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендует клиентам в преддверии нового года вовремя и в полном объеме рассчитаться за энергоресурсы.