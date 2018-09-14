14 сентября — 64-я годовщина проведения общевойсковых учений на Тоцком полигоне с применением атомного оружия.

В г. Оренбурге проживают 53 ветерана подразделений особого риска, принимавших участие в учениях на Тоцком и Семипалатинском полигонах.

Памятное мероприятие состоялось сегодня в областном центре. Заместитель начальника управления по социальной политике администрации города Людмила Балуева, первый заместитель министра социального развития Оренбургской области Роза Палатова, заместитель главы Северного округа по социальным и организационно-информационным вопросам Татьяна Климантова, ветераны и участники тех трагических событий возложили цветы к обелиску «Жертвам радиационных аварий» в сквере на углу улиц Пролетарской и Новой.

! 14 сентября 1954 года – день испытания ядерного оружия в Оренбуржье. Войсковые учения в Тоцке получили название «Снежок». Их руководство было поручено маршалу Георгию Жукову. Тоцкий военный полигон расположен в 40 км восточнее города Бузулука, к северу от села Тоцкое Оренбургской области.

Взрыв атомной бомбы мощностью 40 кт был осуществлен в 9.33 по московскому времени. Сразу после взрыва через зону поражения были проведены войска. В учениях приняли участие 45 000 военнослужащих: 39 000 солдат, сержантов и старшин и 6 000 офицеров. На результаты этих учений был наложен гриф «совершенно секретно».