Сотрудники ГИБДД задержали двух молодых парней, которые слили бензин с автомобиля.

Накануне, в полицию №5 МУ МВД России «Оренбургское» обратился 24-летний местный житель. Мужчина пояснил, что в ночь с 18 на 19 декабря двое парней слили бензин из автомобиля «ВАЗ-2107».

Сотрудниками ГИБДД Оренбурга по горячим следам задержаны двое молодых людей, у которых при себе обнаружена и изъята канистра, в которой находилось 33 литра бензина.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ближайшие 5 лет задержанные могут провести за решеткой. Это максимальный срок по данной статье.