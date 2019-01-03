В первые дни нового года произошло несколько серьезных ДТП

Сразу несколько серьезных ДТП произошло в Оренбуржье, в первые дни нового 2019 года.

Так, в поселке Адпмовка на улице Майской, 27-летний водитель «ВАЗ-21093» при совершении разворота от правой обочины не предоставил преимущество в движении двигающемуся во встречном направлении автомобилю «Lexus» и допустил с ним столкновение. Водитель «девятки» был госпитализирован в лечебное учреждение, где от полученных травм скончался.

Еще одно ДТП произошло в Оренбурге на улице Магнитогорская. областного центра. Водитель автомобиля «Honda», совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пытаясь предотвратить ДТП, водитель не справился с управлением и врезался в столб. 28-летний водитель и 42-летний пешеход с различными травмами госпитализированы в лечебное учреждение.