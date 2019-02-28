2 и 3 марта в Оренбурге пройдут Дни татарского кино (12+). В программе мероприятия демонстрация трех фильмов из фонда учреждения культуры «ТатарКино»: «Мулла», «Айсылу» и «Корыч». Организатором мероприятия выступает Оренбургская городская татарская национально-культурная автономия «Туган Тел» при поддержке предприятия «Облкиновидео» в Оренбурге.

Торжественное открытие Дней татарского кино в Оренбурге пройдет 2 марта в 13:00 в кинотеатре «Сокол» (пр. Победы, 132А). На встречу с оренбургскими зрителями приглашены продюсеры, режиссеры и актеры, исполнившие роли в фильмах, представители «ТатарКино».

Фильм «Мулла» (2018) стал участником XI Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Режиссеры фильма — Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров. Одну из главных ролей исполнил заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров.

Главный герой картины Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть. Приезд молодого муллы в село вскрывает целый пласт глубинных проблем современной татарской деревни, главный корень бед которой кроется в бездуховности. Асфандияру предстоит переломить эту ситуацию с помощью истинной веры и твердости своего характера.

Режиссеры фильма «Айсылу» (2017) — Солтан Сунгатуллин и Рустам Рашитов. Айсылу – девушка из татарской деревни, в детстве попавшая в аварию и теперь передвигающаяся только на костылях. Однажды популярный музыкальный продюсер из столицы поспорил, что сделает из Айсылу звезду эстрады. Девушка-инвалид попадает в большой город и сталкивается с множеством проблем: безразличием, завистью, предательством. Удастся ли ей покорить сцену, зрители узнают после просмотра популярной татарстанской кинофраншизы.

Главный герой фильма «Корыч» (2014) режиссера Ильфата Камалиева – Булат возвращается из армии в свое родное село в разгар празднования Сабантуя. На Сабантуе он влюбляется в красавицу по имени Айсылу, но она встречается с абсолютным батыром Сабантуя – Тимуром. Сюжет фильма развивает тему о батырах, которые из поколения к поколению занимаются борьбой на поясах, о силе духа, о здоровом образе жизни. Главная идея картины: чем больше доброты, любви, уважения и здравомыслия в отношениях людей, тем сильнее и крепче будет наша Родина.

Демонстрация фильмов пройдет на татарском языке.