1 марта, в канун открытия XXIX Зимней универсиады в Красноярске, студенты и преподаватели ОГУ примут участие в большой лыжной эстафете (16+).

Участников события будет 2019. Это число символизирует год проведения первых в истории России зимних международных молодежных состязаний. С инициативой проведения масштабных лыжных забегов в поддержку российских спортсменов, участвующих во Всемирных студенческих спортивных играх, выступил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Идею подхватили вузы во многих городах РФ. В Оренбурге ее поддержал Оренбургский госуниверситет.

Старт лыжне будет дан 1 марта в 10:00 на стадионе «Прогресс» (проспект Победы, 136). В мероприятии запланировано участие почетных гостей — ректора Оренбургского госуниверситета Жанны Ермаковой, двукратного призера Олимпийских игр по биатлону, и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Елены Кальяновой, представителей организаций –партнеров Универсиады в России и Оренбурге.

Откроют лыжную эстафету преподаватели и студенты ОГУ во главе с ректором Жанной Ермаковой. Вслед за ними на лыжи встанут представители всех факультетов университета. Всего планируется провести 29 забегов. Эта цифра также символична, она совпадает с порядковым номером Универсиады. Каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в 1000 метров классическим стилем.