С 19 по 23 марта в Оренбурге пройдет Театральный марафон спектаклей для молодежи и взрослых «Акцент–2019» (16+), организатором которого выступает Областной театр кукол. Акция посвящена Международному дню кукольника, который отмечают 21 марта.

В Год театра оренбургские артисты-кукловоды встретят профессиональный праздник с особым размахом и постараются разрушить стереотип о том, что этот вид искусства имеет возрастные ограничения.

— Принято считать, что театр кукол предназначен для пятилетних малышей, – замечает художественный руководитель театра Вадим Смирнов. – Но для нас большая радость обращаться к серьезному художественному материалу и вести диалог со зрителями на глубокие философские темы. Тем более, что традиция театра кукол для взрослых очень давняя, она берет начало от ярмарочных представлений и обличительной сатиры — тут много любопытного, иное восприятие художественного произведения.

Афиша марафона включает в себя самые разнообразные в жанровом и стилевом планах спектакли, поставленные по классическим и современным произведениям: комедии, трагедии, фантасмагории, «театр в театре» и, конечно же, сказка. В течение праздничной недели двери Оренбургского театра кукол будут открыты с утра до позднего вечера. Помимо ежевечерних спектаклей, зрители смогут стать участниками дискуссий, встреч, мастер-классов, побывать по ту сторону рампы и принять участие в зрительской эстафете. Каждый на этом театральном празднике сможет найти что-то интересное для себя.