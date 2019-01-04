Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Оренбургское» выявляют нарушения в области безопасности дорожного движения.

За 2018 год на территории г.Оренбурга и Оренбургского района из-за недостатков в содержании улично-дорожной сети зарегистрировано более 700 дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудниками ОГИБДД и ОБ ДПС ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» ежедневно проводится обследование зимнего содержания улично-дорожной сети.

В ходе обследований особое внимание уделяется недостаткам зимнего содержания улиц и дорог, выраженных в наличии снежно-ледяных отложений на проезжих частях, наличии снежных валов, сужающих проезжую часть, а также неудовлетворительному состоянию тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Так, за 3 дня текущего 2019 года сотрудниками ГИБДД Оренбурга выдано 2 предписания в Администрации Южного и Северного округов г.Оренбурга на ликвидацию снежных валов в вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов маршрутных транспортных средств.