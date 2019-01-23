25 января Оренбургский областной музей изобразительных искусств (пер. Каширина, 29) проведет акцию «Татьянин день в музее ИЗО». В рамках акции все студенты смогут бесплатно посетить постоянную экспозицию музея, а также временные выставки, предъявив на кассе студенческие билеты или зачетные книжки.

Ко Дню студента сотрудники музея подготовили познавательно-развлекательную программу:

11:00 – экскурсия по постоянной экспозиции музея;

14:00 – показ фильма про поп-арт;

16:00 – бесплатное посещение открытия выставки «Поп–арт».

Посетители смогут принять участие в викторине по истории праздника и получить оригинальный приз от музея. Для любителей селфи организована тематическая фотозона.