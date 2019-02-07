В пятницу 8 февраля 2019 года в Центре настольного тенниса России оренбургский «Факел-Газпром» проведет ответный четвертьфинальный поединок с двукратным победителем Лиги европейских чемпионов и двукратным чемпионом Франции суперклубом «Понтуаз Сержи», в составе которого играют звезды мирового настольного тенниса, игроки своих национальных сборных команд швед Маттиас Фальк, французы Тристан Флоре, Кен Аккузу и немец Патрик Баум. Предстоящее противостояние ожидается очень напряженным и зрелищным. Начало матча в 17:30.