1 декабря в Переволоцком народном историко-краеведческом музее пройдут мероприятия в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». В программе – экскурсия «Музейный сундучок рассказывает», мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек, просмотр мультфильма (0+).

На экскурсии «Музейный сундучок рассказывает» посетители познакомятся с предметами быта наших предков, узнают много интересного о самоваре и чаепитии. Посетителям музея предложат принять участие в викторине загадок и посмотреть мультфильм. На мастер-классе «Наши руки не для скуки» желающие смогут смастерить игрушки для новогодней ёлки. День инклюзии в Переволоцком музее закончится чаепитием.

«Музей для всех!» – это Всероссийская инклюзивная акция, в рамках которой учреждения культуры проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Задача акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.