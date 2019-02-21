23 и 24 февраля в Бугурусланском городском драматическом театре им. Н.В. Гоголя состоится очередная премьера. Зрителям представят спектакль «Дом, который построил ты» (12+) по пьесе известного новосибирского драматурга Ольги Степновой. Начало представлений в 17:00.

Спектакль через призму взаимоотношений трех поколений близких родственников в реалиях XXI века отражает вечные конфликты: любви и брака по расчету, бедности и богатства, правды и лжи. Главные герои – обычные родители среднего возраста, которые ради счастья любимых детей готовы на любые жертвы.

Накануне предстоящей свадьбы смотрины жениха и невесты превращаются в череду курьезных и не очень смешных ситуаций, где примерами для подражания часто становятся не отцы, а их дети. В финале действия решение связать себя узами брака принимают отнюдь не молодые члены большого семейства.

Режиссер постановки – заслуженный артист РФ Валерий Бурматов, художник – Михаил Кангин, хореограф – Наталья Черникова. Новая комедия в двух действиях – вторая пьеса Ольги Степновой, поставленная на сцене Бугурусланского театра. В начале 2019 года в репертуар театра вернулась обновленная постановка «Москва-Владивосток». Эта комедия по пьесе популярного драматурга впервые была поставлена в Бугуруслане три года назад и имела успех у зрителей.