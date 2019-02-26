В Оренбурге горючими панелями отделали спортивный комплекс, пишет Ётут.

Редакция сайта ётут.рф уже сообщала о фактах изготовления вентилируемых фасадов из горючих материалов. Эксперты подтвердили, что в Оренбурге есть такие здания. в Ростошах весной-летом 2018 года подвергся реконструкции. В ходе работ новые фасады получили здания бассейна, спортивного зала и несколько бытовых помещений. Согласно документам и мнениям экспертов, часть материалов, использованных для отделки, по степени горючести относятся к группе Г4 (сильногорючий материал).

Павел Жуков, директор ООО «Наш городок», выступавшего заказчиком реконструкции и подписывавший акты приема работ, в интервью корреспонденту сайта ётут.рф заявил, что ничего не знает об опасности, грозящий посетителям спортивного комплекса «Юбилейный». Жители поселка Ростоши, являющиеся основными посетителями СК «Юбилейный», высказывают тревогу и пожелания исправить допущенные нарушения.

Исполнителем (подрядчиком) работ по реконструкции выступало ООО «Орьтехцентр». Директор фирмы Анатолий Попов отрицает использование горючих материалов при отделке. Как и факт их приобретения в 2018 году. Однако, согласно финансовым документам, находящимся в распоряжении редакции, облегченные алюминиевые композитные панели с общей толщиной 2 и 3 мм и толщиной алюминиевых листов 0,3 мм и даже 0,21 мм «АПК GROSSBOND» и «АКП БИЛДЭКС» в июле- августе 2018 года ООО «Орьтехцентр» закупало и передавало субподрядчикам на СК «Юбилейный».

Редакция сайта ётут.рф обращает внимание контрольных органов, в том числе в плане пожарной безопасности, на ситуацию вокруг СК «Юбилейный» в Ростошах.