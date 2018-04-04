В Оренбуржье начался паводок

В настоящее время на территории Оренбургской области ограничено движение транспортных средств через 1 мост (демонтирован), а также имеется 4 перелива талых вод через проезжую часть автомобильных дорог.
Акбулакский район:
- на км. 0+900 а/д «Акбулак — Покровка» перелив воды через проезжую часть (глубина — 0,20 м., ширина — 10,0 м.). Установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезд к с. Покровка отсутствует. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы сотрудники Акбулакского ДУ.
- на км. 3+800 а/д «Веселый Первый — Нагумановка» перелив воды через проезжую часть (глубина – 0,50 м., ширина – 120,0 м.). Установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезд к с. Нагумановка отсутствует. Для обеспечения охраны общественного порядка задействован 1 сотрудник УУП ОМВД России по Акбулакскому району.
Илекский район:
- на км. 2+900 а/д подъезд к с. Степное от а/д «Привольное – Песчаное» перелив воды через проезжую часть (глубина – 0,15 м., ширина – 1,0 м.). Установлены запрещающие дорожные знаки, движение ограничено (объезд осуществляется по полевой дороге). Необходимость в ручном регулировании движения транспортных средств отсутствует. Сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности дорожного движения не задействованы.
Октябрьский район:
- на км. 0+100 а/д «Подъезд к с. 2е-Имангулово от а/д «1е-Имангулово — Броды» перелив воды через проезжую часть (глубина – 0,07 м., ширина – 7,0 м.). Установлены запрещающие дорожные знаки. Необходимость в ручном регулировании движения транспортных средств отсутствует. Сотрудники Госавтоинспекции для обеспечения безопасности дорожного движения не задействованы.
Соль-Илецкий городской округ:
- на км. 0+150 а/д «Покровка – Дивнополье» демонтирован понтонный мост через р. Илек с обеих сторон дороги установлены запрещающие дорожные знаки. Подъезд к с. Покровка, с. Троицк, с. Ивановка отсутствует, организована лодочная переправа. Для обеспечения охраны общественного порядка задействован 1 сотрудник УУП ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу.