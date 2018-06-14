В Оренбурге чествовали лучших представителей областного здравоохранения

14 июня, на торжества, посвященные профессиональному празднику медицинских работников, в Оренбурге собрались более 600 представителей здравоохранения из территорий области.

На торжественном приеме в концертном зале областной филармонии состоялось вручение медицинским работникам федеральных, областных, ведомственных наград. С профессиональным праздником медицинских работников Оренбуржья поздравили представители государственных органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций.

Участников торжеств приветствовали вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов, заместитель председателя Законодательного собрания области Олег Димов, министр здравоохранения области Галина Зольникова.

Павел Самсонов отметил, что вопросы качества и доступности медицинской помощи – основополагающие. Медицина во все времена была жизненно важной сферой. Сегодня ее значимость еще более возрастает.

В центре государственной политики – сбережение народа России, здоровье и благополучие наших граждан. Здравоохранение должно ориентироваться на самые высокие мировые стандарты.

Министр здравоохранения области Галина Зольникова отметила, что под защитой государственной медицины находится каждый человек. Сегодня в системе здравоохранения области – 99 медицинских организаций, в том числе 24 городских и 28 районных больниц, 8 участковых больниц, 153 амбулатории, 935 ФАПов. Трудятся 8 тысяч врачей и 21 тысяча средних медработников. Министр подчеркнула, что современное общество предъявляет к служителям медицины высокие требования, и надежды людей должны быть оправданы. Главными точками приложения усилий станет совершенствование первичной медицинской помощи, действенная профилактика, ранняя диагностика и безотлагательное лечение, повышение доступности высокотехнологичной помощи, информатизация.

Ключевым моментом праздника стало чествование лауреатов ежегодной Губернаторской премии «Достоинство и милосердие» по итогам 2017 года.

Награждение провел вице-губернатор – заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов.

— Для того, чтобы не только сохранять позиции, но и обеспечивать развитие жизненно важной отрасли, принимаются меры на высоком государственном уровне и уровне региональной власти, — подчеркнул Павел Самсонов. — Важнейший из ориентиров развития – увеличение продолжительности жизни, в том числе активной, здоровой жизни.

За прошедший год сделано немало для сбережения здоровья оренбуржцев. Открыты новые рентгегоперационные в Новотроицке и Бузулуке, диализные центры в Медногорске и Бугуруслане, построены новые модульные ФАПы с современным оснащением. Очередное подкрепление получила служба скорой помощи. Набирает обороты санитарная авиация, прибывающая в самые удаленные территории. Почти 80 процентов оренбуржцев, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, получают ее в учреждениях здравоохранения области.

Вице-губернатор обозначил главные задачи, стоящие перед региональным здравоохранением. Необходимо закрепить позитивную динамику в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, противостоять онкологическим болезням, совершенствовать работу поликлиник, развивать профилактическую работу с населением.

В связи с профессиональным праздником Павел Самсонов пожелал медицинским работникам новых успехов в деле сохранения здоровья оренбуржцев.

– Свой вклад в общее дело вносят специалисты разного уровня и квалификации. Труд каждого из них важен. Заслуженной наградой для лучших представителей областного здравоохранения – тех, кто преданно служит медицине, внес весомый вклад в сбережение здоровья оренбуржцев, завоевал уважение коллег и пациентов, стала ежегодная Губернаторская премия «Достоинство и милосердие», – подчеркнул вице-губернатор.

Высоких наград в различных номинациях удостоены:

«Лучший врач – педиатр участковый» – Ольга Ветошкина, врач – педиатр участковый поликлиники Тоцкой районной больницы;

«Лучший врач – терапевт участковый» – Ирина Филина, врач – терапевт участковый поликлиники Городской больницы г. Кувандыка;

«Лучший врач акушер-гинеколог» – Алексей Симонов, заведующий гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Оренбургского клинического перинатального центра;

«Лучший врач анестезиолог-реаниматолог» – Сергей Захаров, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для больных с острым инфарктом миокарда, врача анестезиолог-реаниматолог Оренбургской областной клинической больницы;

«Лучший врач хирург» – Владислав Захаркин, заведующий отделением колопроктологии, врач колопроктолог Оренбургской областной клинической больницы №2;

«За верность и преданность профессии» – Анна Герасимова, – врач фтизиатр детского отделения поликлиники Городской больницы» г. Соль-Илецка;

«Лучший наставник» – Светлана Блейм, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Городской больницы № 3 г.Орска;

«Лучший молодой врач» – Елена Андреева, врач невролог поликлиники Оренбургской районной больницы;

«Лучший фармацевтический работник» – Анна Репина, заведующий аптекой, провизор Городской больницы г. Кувандыка;

«За спасение и сохранение жизни человека» – бригада врачей Оренбургской областной клинической больницы №2 и Оренбургской областной клинической больницы в составе:

Игоря Веккера – заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Оренбургской областной клинической больницы № 2;

Татьяны Савиловой – заведующего отделением патологии беременности, врача акушера-гинеколога Оренбургской областной клинической больницы № 2;

Виктора Рожкова – заведующего кардиохирургическим отделением, врача кардиохирурга Оренбургской областной клинической больницы;

Николая Воронова – врача анестезиолога-реаниматолога кардиохирургического отделения Оренбургской областной клинической больницы;

Александра Шамова – врача анестезиолога-реаниматолога кардиохирургического отделения Оренбургской областной клинической больницы.