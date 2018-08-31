В связи с сокращением светового дня и наступлением осеннего периода с 31 августа 2018 года изменяется расписание работы садоводческих маршрутов. Новое расписание размещено на конечных остановках садоводческих маршрутов и на сайте администрации города Оренбурга.

РАСПИСАНИЕ С 31 АВГУСТА

Маршрут №24С «Челюскинцев – г. Сулак (сады)»

Рабочие дни

Челюскинцев

6:10 6:35 7:00 7:32 8:00 8:30 8:57 9:24 10:01 10:49 12:14 13:07 13:45

14:09 14:38 15:16 15:48 16:36 17:42 18:01 18:37 19:06 19:32 19:59 20:28 20:55

Конечная (сады)

6:50 7:15 7:40 8:12 8:40 9:10 9:37 10:04 10:41 11:29 12:54 13:47 14:25

14:49 15:18 15:56 16:28 17:16 18:22 18:41 19:16 19:45 20:08 20:38 21:05 21:31

Выходные дни

Челюскинцев

7:00 7:25 7:53 8:21 8:49 9:17 9:45 10:13 10:41 11:37 12:05 12:33

13:31 14:00 14:42 15:23 16:07 17:17 18:05 18:41 19:08 19:36 20:04 20:32

Конечная (сады)

7:38 8:05 8:32 9:00 9:28 9:56 10:25 10:53 11:21 12:17 12:45 13:13

14:11 14:40 15:22 16:03 16:47 17:56 18:45 19:20 19:48 20:13 20:41 21:11

Маршрут №24С «Челюскинцев – г. Сулак (сады)»

Рабочие дни

Челюскинцев

6:10 6:35 7:00 7:32 8:00 8:30 8:57 9:24 10:01 10:49 12:14 13:07 13:45

14:09 14:38 15:16 15:48 16:36 17:42 18:01 18:37 19:06 19:32 19:59 20:28 20:55

Конечная (сады)

6:50 7:15 7:40 8:12 8:40 9:10 9:37 10:04 10:41 11:29 12:54 13:47 14:25

14:49 15:18 15:56 16:28 17:16 18:22 18:41 19:16 19:45 20:08 20:38 21:05 21:31

Выходные дни

Челюскинцев

7:00 7:25 7:53 8:21 8:49 9:17 9:45 10:13 10:41 11:37 12:05 12:33

13:31 14:00 14:42 15:23 16:07 17:17 18:05 18:41 19:08 19:36 20:04 20:32

Конечная (сады)

7:38 8:05 8:32 9:00 9:28 9:56 10:25 10:53 11:21 12:17 12:45 13:13

14:11 14:40 15:22 16:03 16:47 17:56 18:45 19:20 19:48 20:13 20:41 21:11

Маршрут №64 «а/ст Челюскинцев – АТБ УРСа»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

а/ст Челюскинцев

8:10 9:52 13:39 17:25 19:50

Конечная (сады)

8:50 10:32 14:19 18:05 20:30

Маршрут №70 «8 Марта– ст-он Динамо–с/о Дружба»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

8 Марта

7:44 8:14 9:08 9:33 10:53 11:43 13:09 13:49

14:35 16:20 17:00 17:39 18:20 18:54 19:30 20:09

Конечная (сады)

8:23 8:53 9:47 10:12 11:31 12:22 13:48 14:28

15:14 16:57 17:39 18:15 18:55 19:28 20:04 20:42

Маршрут №71 «8 Марта–ст-он Динамо–с/о Осинки»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

8 Марта

7:30 8:00 8:49 9:20 10:11 10:35 11:28 11:54 13:35

14:00 15:15 16:11 17:10 17:25 18:27 18:46 19:35 20:05

Конечная (сады)

8:09 8:39 9:28 9:59 10:50 11:14 12:07 12:33 14:14

14:39 15:54 16:50 17:49 18:03 19:06 19:24 20:13 20:41

Маршрут №76 «а/ст Челюскинцев–с/о Остров Мира 1»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

а/ст Челюскинцев

8:05 9:31 12:17 13:33 16:49 18:16 19:33

Конечная (сады)

8:42 10:08 12:54 14:10 17:26 18:53 20:10

Маршрут №77 «а/ст Челюскинцев–с/о Остров Мира 2»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

а/ст Челюскинцев

7:55 9:12 10:41 14:10 15:28 18:05 19:23

Конечная (сады)

8:33 9:50 11:19 14:48 16:06 18:43 20:00

Маршрут №79 «Челюскинцев – с/о Гелиевого завода»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

8:25 9:20 10:15 12:00 13:48 15:28

17:23 18:19 19:15

Конечная (сады)

9:18 10:10 11:08 12:53 14:41 16:18

18:13 19:12 20:05

Маршрут №86 «Челюскинцев – с/т Буровик»

По вторникам, четвергам и выходным дням

Челюскинцев

8.30 10.10 13.29 16.47 18.30

Конечная (сады)

9.12 10.52 14.11 17.29 19.12

Маршрут №90 «а/ст Челюскинцев – пос. Заречный»

Рабочие дни

Челюскинцев

7.20 8.28 10.43 11.52 14.31 15.39 16.47 18.56 20.05

Конечная (сады)

7.54 9.08 11.17 12.26 15.05 16.13 17.21 19.30 20.39

Выходные дни

Челюскинцев

8.28 10.43 11.52 14.31 15.39 16.47 18.56 20.05

Конечная (сады)

9.08 11.17 12.26 15.05 16.13 17.21 19.30 20.39

Маршрут №91 «Клиффорд – с/о Ростоши 1»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

8:05 9:17 10:30 11:42 14:25 15:41 17:27 18:43 19:58

Конечная (сады)

8:41 9:53 11:06 12:18 15:01 16:17 18:03 19:19 20:34

Маршрут №94 «Челюскинцев – с/о Овощевод»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:35 8:55 10:15 13:00 14:22 17:06 18:28 19:50

Конечная (сады)

8:12 9:32 10:52 13:37 14:59 17:43 19:05 20:27

Маршрут №98 «Челюскинцев – с/о Ростоши 1»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:45 8:50 9:40 11:45 12:40 13:30

14:25 16:00 17:00 17:50 18:45 19:40

Конечная (сады)

8:35 9:40 10:30 12:35 13:30 14:20

15:15 16:50 17:50 18:40 19:35 20:30

Маршрут №99 «Челюскинцев – с/о Ростоши 2»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:30 7:59 8:29 8:58 9:28 9:59 10:30 11:08 12:08 12:53 13:39

14:24 15:48 16:20 16:49 17:20 17:51 18:20 18:50 19:21 19:51

Конечная (сады)

8:13 8:42 9:12 9:41 10:11 10:42 11:13 11:51 12:51 13:36 14:22

15:07 16:31 17:03 17:32 18:03 18:34 19:03 19:32 20:03 20:33

Маршрут №100 «Клиффорд – с/о Ростоши 2 »

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 11:10 12:20 13:00 13:40

14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 19:50

Конечная (сады)

8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:50 13:00 13:40 14:20

15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:20 20:00 20:30

Маршрут №110 «Клиффорд – с/о Ростоши 3»

Рабочие дни

Клиффорд

7:50 9:16 10:53 12:18 14:26 17:00 18:26 19:52

Конечная (сады)

8:31 9:57 11:34 12:59 15:07 17:41 19:07 20:33

Выходные дни

Клиффорд

7:40 8:30 9:20 10:10 12:00 12:40 13:30

14:20 16:00 16:50 17:40 19:10 19:50

Конечная (сады)

8:20 9:10 10:00 10:50 12:40 13:20 14:10

15:00 16:40 17:30 18:20 19:50 20:30

Маршрут №142 «Челюскинцев – Кузнечная — Ивановские сады»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

8:00 9:55 13:53 17:05 19:17

Конечная (сады)

8:56 10:51 14:49 18:01 20:10

Маршрут №166 «Клиффорд – с/о Стрела»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:45 8:50 10:00 11:10 12:50 14:35 15:25

16:55 17:45 18:36 19:43

Конечная (сады)

8:32 9:37 10:47 11:57 13:37 15:20 16:09

17:38 18:28 19:19 20:26

Маршрут №167 «Клиффорд – с/о Ивушка»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

8:00 10:00 13:26 17:02 19:15

Конечная (сады)

8:55 10:55 14:21 17:57 20:10

Маршрут №172 «Челюскинцев – с/о Мечта»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

8:00 9:30 12:00 14:40 16:40 18:10 19:40

Конечная (сады)

8:41 10:12 12:41 15:20 17:20 18:50 20:20

Маршрут №173 «Челюскинцев–Протопоповская роща»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:30 8:05 8:40 9:15 9:50 10:35 12:10 13:20

14:20 15:30 17:15 17:50 18:26 19:02 19:38 20:12

Конечная (сады)

8:05 8:40 9:15 9:50 10:25 11:10 12:45 13:55

14:55 16:05 17:50 18:25 19:01 19:35 20:09 20:43

Маршрут №174 «Челюскинцев – Ипподром»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:45 9:22 10:40 11:57 15:17 17:25 18:43 20:00

Конечная (сады)

8:21 10:00 11:18 12:35 15:55 18:03 19:21 20:38

Маршрут №175 «Челюскинцев–с/о Южный Урал»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:55 9:10 10:25 12:50 14:05 16:04 17:19 18:34 19:49

Конечная (сады)

8:32 9:47 11:02 13:27 14:42 16:41 17:56 19:09 20:24

Маршрут №178 «Клиффорд – с/т «х.Степановский»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

8:10 10:10 13:29 16:51 19:10

Конечная (сады)

9:11 11:11 14:30 17:52 20:11

Маршрут №179 «14 микрорайон — с/о Гелиевого завода»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

14 микрорайон

7:45 9:30 11:20 16:10 17:55 19:35

Конечная (сады)

8:38 10:23 12:13 16:58 18:43 20:23

Маршрут №180 «Клиффорд – с/т Татарская Каргала»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:30 7:55 8:20 9:15 9:40 10:05 10:30 12:05 12:45 13:40

14:15 15:10 16:25 16:50 17:15 17:40 18:30 19:00 19:30

Конечная (сады)

8:32 8:57 9:22 10:17 10:42 11:07 11:32 13:07 13:47 14:42

15:17 16:12 17:27 17:52 18:17 18:42 19:32 20:02 20:32

Маршрут №181 «8 марта – Нежинские сады»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

8 Марта

7:40 8:00 8:50 9:10 9:30 9:50 10:35 11:30 12:30 13:15

14:00 14:30 16:00 16:30 16:50 17:10 17:50 18:30 19:00 19:35

Конечная (сады)

8:30 8:50 9:40 10:00 10:20 10:40 11:25 12:20 13:20 14:05

14:50 15:20 16:50 17:20 17:40 18:00 18:40 19:20 19:50 20:25

Маршрут №182 «8 марта – с/о а/п Центральный»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

8 Марта

7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20

11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50

16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20

Конечная (сады)

8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18

12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48

17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18

Маршрут №183 «Клиффорд – с/о Россия»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:50 7:55 8:37 9:24 10:11 10:20 11:15 12:25 13:30

14:00 14:45 16:35 16:55 17:45 18:31 18:54 19:25

Конечная (сады)

8:36 9:21 9:23 10:10 10:57 11:46 12:01 13:11 14:46

14:56 15:31 17:41 18:01 18:31 19:17 20:10 20:20

Маршрут №183Г «Клиффорд – с/о Россия- Гребени»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:55 10:20 13:30 16:35 18:54

Конечная (сады)

9:01 11:26 14:36 17:41 20.00

Маршрут №184 «Клиффорд – Нежинские сады»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:55 9:35 12:00 13:43 17:3019:15

Конечная (сады)

8:45 10:25 12:50 14:33 18:20 20:05

Маршрут №185 «Клиффорд – с/о а/п Центральный»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

8:00 9:54 12:30 14:30 17:20 19:20

Конечная (сады)

8:58 10:52 13:28 15:28 18:18 20:13

Маршрут №187 «Челюскинцев — 24 микрорайон – Ивановские сады»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:50 8:25 8:47 9:20 9:58 10:16 10:50 11:20 11:45 12:15 13:40

14:23 15:53 16:35 17:08 17:56 18:16 18:36 18:54 19:35 19:54

Конечная (сады)

8:33 9:08 9:30 10:03 10:41 10:59 11:33 12:03 12:28 12:58 14:22

15:05 16:35 17:15 17:50 18:38 18:58 19:17 19:36 20:14 20:32

Маршрут №188 «Челюскинцев – с/т Геолог»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:50 8:40 9:42 10:32 12:15 13:19 16:40 17:38 18:35 19:33

Конечная (сады)

8:42 9:32 10:34 11:24 13:07 14:11 17:32 18:30 19:27 20:25

Маршрут №189 «Челюскинцев – с/о Лесовод»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

8:15 9:36 11:00 14:14 15:33 17:34 18:53

Конечная (сады)

8:52 10:13 11:37 14:51 16:10 18:11 19:30

Маршрут №192 «Челюскинцев – с/о Дубовая роща»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7.55 8.45 9.15 10.05 10.46 11.28 13.27 14.09 14.52 15.34 17.28 18.10 19.04 19.46

Конечная (сады)

8.34 9.24 9.54 10.46 11.27 12.09 14.08 14.50 15.33 16.15 18.09 18.51 19.42 20.24

Маршрут №193 «РТИ – с/о Геолог»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

РТИ

8:00 10:40 13:30 16:40 18:15 19:45

Конечная (сады)

8:41 11:20 14:11 17:21 18:56 20:26

Маршрут №195 «Челюскинцев – с/о Успех»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

8:00 9:30 11:00 13:40 15:10 17:10 18:35 20:00

Конечная (сады)

8:31 10:01 11:31 14:11 15:41 17:41 19:06 20:31

Маршрут №196 «Клиффорд – с/о Геолог»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:55 8:55 9:50 12:00 14:00

14:50 16:40 17:35 18:30 19:30

Конечная (сады)

8:45 9:45 10:40 12:49 14:49

15:40 17:29 18:25 19:20 20:20

Маршрут №197 «Клиффорд – Ивановские сады»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:30 8:05 9:50 11:00 12:20 14:05 15:00 17:30 18:25 19:20

Конечная (сады)

8:23 8:58 10:43 11:53 13:13 15:00 15:50 18:20 19:15 20:10

Маршрут №199 «Челюскинцев – с/о Ростоши 3»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Челюскинцев

7:40 9:22 11:40 13:22 15:04 17:32 19:14

Конечная (сады)

8:29 10:11 12:29 14:11 15:53 18:21 20:03

Маршрут №296 «Клиффорд – с/о Русь»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

Клиффорд

7:50 9:40 11:38 14:25 17:05 19:05

Конечная (сады)

8:45 10:35 12:33 15:20 18:00 20:00

Маршрут №297 «РТИ – с/о Русь»

Все дни недели, кроме понедельника и четверга

РТИ

7:45 10:00 13:27 16:54 19:09

Конечная (сады)

8:46 11:01 14:28 17:55 20:10