В Кувандыке торжественно вручили ключи детям-сиротам

15 марта в Кувандыке состоялась торжественная церемония вручения ключей 9 детям-сиротам. Им предоставлены новые благоустроенные квартиры в многоквартирном доме по ул. Северной, 11.

Новоселов поздравили глава Кувандыкского городского округа Владимир Гончаров и начальник отдела государственных жилищных сертификатов и субсидий министерства социального развития области Оксана Максименко.

Кувандыкскому городскому округу выделено 23,3 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот, планируется обеспечить жильем 26 детей-сирот. Округ одним из первых в области приступил к освоению средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот в 2018 году.

Дом построен организацией «Сантехсервис», которая сдала несколько домов в рамках реализации государственных программ.

В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа выделены субвенции в размере 469,436 млн рублей, в том числе 366,095 млн рублей — средства областного бюджета, 103, 34 млн рублей — федерального. Планируется обеспечить жильем 445 человек.