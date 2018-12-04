Сегодня, региональный Следственный Комитет опубликовал новые подробности уголовного дела в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова. Следователи выявили новые эпизоды преступной деятельности Евгения Арапова, в период работы Главой города.

Следствие установило, что с января 2016 по август 2018 года директор ООО «Статус» лично передал Арапову взятку квартирой-студией в доме по улице Карагандинская/ул.60 лет Октября стоимостью около 1 млн. рублей и 2-комнатной квартирой стоимостью свыше 1,7 млн. рублей. За это бизнесмен получил покровительство и попустительство по службе в сфере строительства. Также Арапов лично принял взятку от бизнесмена общей стоимостью свыше 2,6 млн. рублей.

Кроме того, в период с января 2012 по август 2018 года Арапов через доверенное лицо управлял ООО «ГОСТ», которая предоставляла в аренду объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Арапов предоставлял этой организации преимущества и покровительствовал ей, в результате он систематически получал прибыль.

Эти данные позволили обвинить Арапова в получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершённое в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Сейчас следствие направило в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей Евгению Арапову. Кроме того, в обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Помимо Арапова, продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего зама главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Он обвиняется в получении взятки.