В деле Арапова появились новые преступные эпизоды

Следственными органами СК РФ по Оренбургской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), 2 эпизода — ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершённое в особо крупном размере), ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета России следственным путем выявлены очередные эпизоды преступной деятельности в отношении бывшего главы города Оренбурга, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в период с января 2016 по март 2018 года Евгений Арапов, являясь главой города Оренбурга, действуя умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, с целью получения от директора ООО «Статус» материального вознаграждения в виде предоставления права на недвижимое имущество, ограничивая права и законные интересы ООО «НСТ-групп», незаконно вмешиваясь в деятельность общества, выдвинул учредителю ООО «НСТ-групп» условие заключить с ООО «Статус» заведомо экономически невыгодный договор купли-продажи земельного участка, связывая возможный отказ с невозможностью получения ООО «НСТ-групп» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

Договор заключен. Оплата в сумме свыше 40 миллионов рублей ООО «Статус» в установленные сроки не произведена.

Действия Евгения Арапова квалифицированы по ч.2 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, с причинением крупного ущерба).

До настоящего времени директор ООО «Статус» самостоятельно не явилась в органы Следственного комитета России. В рамках федерального розыска подозреваемой, устанавливается ее местонахождение.

В рамках расследования уголовного дела следователями Следственного комитета проведён целый комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено значительное количество свидетелей из числа сотрудников администрации города, строительных фирм, проанализирован большой объём служебной документации, произведены иные следственные действия.

Следствием в суд направлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Евгению Арапову.

Кроме того, устанавливается имущество, в том числе денежные средства, снятые со счетов, открытых на доверенных лиц Евгения Арапова. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела продолжается сбор доказательственной базы в отношении бывшего заместителя главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова, обвиняемого по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершённое в особо крупном размере).