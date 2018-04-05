Уникальный курорт на Алтае «Марьин Остров» вошел в список самых привлекательных туристических объектов

С 4 по 6 апреля 2018 года в городе Стамбул проходила Инаугурационная церемония заседания Международного комитета по вопросам туристкой привлекательности и устойчивому развитию туризма. Участвовали представители 15 различных стран, у которых туризм является ведущей отраслью экономики много лет.

Члены Международного комитета по вопросам туристкой привлекательности и устойчивому развитию туризма среди всех участников выбрали туристический объект Российской Федерации – оздоровительный курорт «Марьин Остров», располагающийся в жемчужине Сибири, в Чемальской долине.

В, так называемый, список самых привлекательных туристических объектов «THE WORLD LIST OF PARTICULAR TOURIST ATTRACTIONS» почётно вошёл этот уникальнейший курорт на Алтае, главной деятельностью которого всегда являлось оздоровление и продление долголетия людей.

Необходимо отметить, что «Марьин Остров» стал девятым объектом, представляющим Российскую Федерацию, наравне с «Эрмитаж», «Храм Василия Блаженного», «Третьяковская галерея» и др.

Стоит добавить, что вторая сессия Евразийского совета по культуре, науке и образованию, состоявшаяся 7 ноября 2017 года в городе Анталья, в Турецкой Республики, приняла Конвенцию о поощрении самых привлекательных туристических объектов для устойчивого развития сообществ и народов.»