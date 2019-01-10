В Оренбурге продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Евгения Арапова. Одним из эпизодов преступной деятельности бывшего мэра является факт получения взятки от директора и единственного учредителя ООО «Статус» Елены Киселевой, сообщает региональный СК.

Следствие полагает что Киселева скрылась от следствия. С 4 декабря 2018 года СК неоднократно пытался известить подозреваемую о необходимости дать показания, но все попытки оказались безрезультативными. С 6 декабря Елена Киселева объявлена в розыск. Данное решение признано судом законным и обоснованным. Проведение розыскных мероприятий поручено органам внутренних дел, сообщили в СК.

Ранее, Елена Киселева рассказала, что ее склоняют к даче показаний против бывшего главы города. Об этом она сообщила 5 декабря порталу Orenday.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой Елены Киселевой, сообщить об этом в СК по телефону: (3532) 34-38-01 или в полицию по телефону: 02. Конфиденциальность лица, предоставившего любую информацию о местонахождении подозреваемой, гарантируется.

ООО «Статус» — девелопмент , т.е. эффективная реализация проектов в г. Оренбурге на всех этапах их жизненного цикла от подбора земельного участка под строительство до ввода объекта в эксплуатацию и дальнейшее управление недвижимостью. Управление инвестициями от инвестиционного замысла до реализации конечного продукта, сообщается на сайте компании status56.ru Генеральный директор ООО «Статус» — Киселева Елена Николаевна. Компанией были реализованы следующие проекты: ЖК «Виктория», ЖК «Лазурный», дом по ул. Комсомольская, 44 и другие.