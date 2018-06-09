На время длинных выходных меняется режим работы офисов обслуживания Сбербанка. В субботу, 9 июня, обслуживание в офисах, работающих по пятидневному режиму будет происходить в режиме буднего дня, но время работы сокращено на один час. Офисы с шестидневным режимом работы работают по графику буднего дня.

11 июня клиенты могут получить услуги банка в дежурных офисах. 12 июня обслуживание в офисах не производится.

Адреса дежурных офисов в Оренбургской области:

г. Оренбург ул. Володарского, 16;

г. Орск, проспект Ленина, д.25 а;

г. Бугуруслан ул. Революционная, 13;

г. Бузулук ул. Комсомольская, д.100.

Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».