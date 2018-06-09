На время длинных выходных меняется режим работы офисов обслуживания Сбербанка. В субботу, 9 июня, обслуживание в офисах, работающих по пятидневному режиму будет происходить в режиме буднего дня, но время работы сокращено на один час. Офисы с шестидневным режимом работы работают по графику буднего дня.
11 июня клиенты могут получить услуги банка в дежурных офисах. 12 июня обслуживание в офисах не производится.
Адреса дежурных офисов в Оренбургской области:
- г. Оренбург ул. Володарского, 16;
- г. Орск, проспект Ленина, д.25 а;
- г. Бугуруслан ул. Революционная, 13;
- г. Бузулук ул. Комсомольская, д.100.
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».