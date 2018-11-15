Рыбка с душком: раскрыта схема получения сверхприбыли холдингом Norebo

Крупнейший отечественный рыболовецкий холдинг Norebo научился извлекать огромные прибыли за рубежом и «экономить» на уплате налогов в России, пишет infox.ru

Бюджет РФ мог потерять за пять лет более 4 миллиардов рублей из-за схемы, по которой работает Norebo. Расследование о его деятельности провела газета The Moscow Post.

Издание заинтересовали успехи владельца холдинга — бизнесмена из Мурманска Виталия Орлова. Его успехи в «Норебо» в последние годы связывали с ответными санкциями РФ, из-за которых рыбные прилавки лишились поставок из Норвегии и Исландии. Образовавшиеся лакуны заполнила отечественная продукция, производимая предприятиями холдинга. Однако участившиеся судебные разбирательства Орлова с бывшими партнёрами бросили тень на понятную историю успеха.

Газета проанализировала документацию из открытых источников и выяснила, что схема работы Norebo лишает российский бюджет миллиардов рублей. Она строится следующим образом. Большая часть производимой холдингом продукции поступает на экспорт, меньшая реализуется в России. С прибыли, полученной в РФ, платятся налоги.

Большая часть экспортного товара приобретается посредниками, которыми владеет Орлов. Издание нашло три таких фирмы: Norebo Africa с регистрацией в Испании, Norebo Europe в регистрацией в Британии и Norebo Hong Kong. По таможенной статистике, они покупали до 80% экспортной продукции в 2013-2017 годах. Подозрения вызвало то, что в документации нет указаний на проведение сделок с родственными компаниями.

Посредники реализуют продукцию зарубежным покупателям по заниженным ценам. Продажа товара по среднерыночным ценам в таком случае обеспечивает холдингу сверхприбыли. Однако её получение не отражено в финансовой отчётности.

В этой схеме также участвовал гонконгский офшор Орлова — Dragon Seafoods. Через него шли поставки на экспорт как от предприятий «Норебо», так и от других российских рыболовецких фирм. При оформлении экспорта цены на продукцию существенно занижались. Это позволяло экономить на уплате налога на прибыль и экспортных пошлинах. Офшор помогал выводить прибыль из РФ, уточняет издание.

Российские продажи обеспечивают Norebo немалые доходы. Только в прошлом году группа компаний заработала в России 250 миллионов рублей. Стоит учитывать, что речь идёт о продажах меньшей доли производимой холдингом продукции. Основная часть поставляется на зарубежные рынки по заниженным ценам, обеспечивая сверхприбыли. Если бы эта часть тоже реализовывалась в РФ, то в бюджет только в 2017 году могли поступить более 1 миллиарда рублей с налога на прибыль, резюмировала газета.

Ссылка на подтверждающий документ