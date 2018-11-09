На Уральской Стали определены победители полуфинала корпоративного форума молодежных инициатив Металлоинвеста

На Уральской Стали подведены итоги отборочного тура III Корпоративного форума молодежных инициатив компании «Металлоинвест».

Форум нацелен на вовлечение трудящейся молодежи в процесс модернизации производства, социальной и кадровой политики Компании.

На Уральской Стали в ходе отборочного этапа было обработано 25 заявок, 14 из которых были допущены до полуфинала. В итоге экспертный совет определил 6 проектов-победителей.

Первого места удостоен проект по увеличению количества годного листового проката от группы новаторов: начальника ЦЛК Дмитрия Иванова, заместителя начальника ЛПЦ-1 Николая Синдянова и инженера-технолога ЛПЦ-1 Натальи Черепановой.

На втором месте — предложение начальника участка ЦТД Алексея Попова по внедрению 3D принтера для изготовления комплектующих, необходимых при ремонте оборудования.

Третье место присуждено идее мастеров КХП Александра Дерябина и Александра Головашева. Коксохимики предложили подсушивать коксовую мелочь до состояния коксового шлама для использования в агломерационном производстве комбината или поставок в качестве сырья на ОЭМК.

Наряду с тройкой проектов-лидеров в финале КФМИ-2018 Уральская Сталь представит еще три перспективных разработки:

новация работников ТЭЦ Павла Гусева и Сергея Чурилова по секционированию коллектора пара бойлерной турбинного цеха для проведения ремонта паровой арматуры бойлерных в межотопительный период,

предложение инженеров ЦЛМ Никиты Путилина и Антона Тимошина по замене сужающих устройств на расходомеры с возможностью метрологической проверки на месте эксплуатации,

идея специалиста дирекции по финансам и экономике Лидии Голяновой и заместителя главного инженера КХП Руслана Бурзянцева по изменению технологии ремонта коксовых печей.

Победители полуфинала определены также на других предприятиях Металлоинвеста. На Лебединском ГОКе, как и на Уральской Стали, экспертный совет отобрал для участия в финале 6 актуальных проектов, ОЭМК представит 5 идей, Михайловский ГОК — 10.

Финал конкурса состоится в конце ноября в Старом Осколе. По мнению участников, Форум молодежных инициатив является лучшим подтверждением внимания руководства Компании к идеям молодых специалистов.