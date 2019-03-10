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10 марта 2019 г.
На Масленице женщина получила ожог лица 2 степени // фото: Орск. Ру
TопНовости

На Масленице загорелось лицо: в Орске женщина получила ожоги 2 степени

Девушка из Орска на праздновании окончания Масленицы получила ожог лица 2 степени.

На девушку полетел пепел от горящего чучела и попал ей на лицо и одежду, одежда и лицо загорелись. В травмпункте ей поставили диагноз «ожог 2 степени».

Очевидцы:

  • Василий Тёркин

Заметили? Все поголовно жалуются, что ограждения стояли близко к чучелу, но во время сжигания не только не отошли, а наоборот, детишек подталкивали поближе.

  • Елена Лукина

Парк нечищеный,повсюду кучи снега, очень скользко, и расстояние от чучела до ограждения всего метра четыре — не больше. Людей — море не пробиться, еще легко отделались. Моя дочка тоже вся в пепле была, а над нами пролетала горящая тряпка.Ветер в нашу сторону был, хоть и несильный .Дочка жаловалась, что огонь обжигал лицо.

На Масленице женщина получила ожог лица 2 степени/ скрин Орск.ру

 

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