Девушка из Орска на праздновании окончания Масленицы получила ожог лица 2 степени.

На девушку полетел пепел от горящего чучела и попал ей на лицо и одежду, одежда и лицо загорелись. В травмпункте ей поставили диагноз «ожог 2 степени».

Очевидцы:

Василий Тёркин

Заметили? Все поголовно жалуются, что ограждения стояли близко к чучелу, но во время сжигания не только не отошли, а наоборот, детишек подталкивали поближе.

Елена Лукина

Парк нечищеный,повсюду кучи снега, очень скользко, и расстояние от чучела до ограждения всего метра четыре — не больше. Людей — море не пробиться, еще легко отделались. Моя дочка тоже вся в пепле была, а над нами пролетала горящая тряпка.Ветер в нашу сторону был, хоть и несильный .Дочка жаловалась, что огонь обжигал лицо.