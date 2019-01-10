Металлурги Уральской Стали подвели итоги года

На Уральской Стали (входит в Компанию «Металлоинвест») состоялось торжественное собрание трудового коллектива комбината, посвященное итогам 2018 года.

Приветствуя трудовой коллектив, управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов отметил:

«Подводя итоги года, хотелось бы отметить наиболее значимые события для Уральской Стали. Нам есть, чем гордиться. Мы вышли на требуемые объемы отгрузки непрерывно литой заготовки в рамках долгосрочного контракта с Выксунским металлургическим заводом. В ЛПЦ-1 запустили в промышленную эксплуатацию высокотехнологичный термический комплекс. Электродуговые печи ЭСПЦ переводим на новую энергоэкономную и экологичную технологию. А в доменном цехе модернизируем доменные печи №2 и №3 для вывода их на максимальную производительность. Все это скажется на качестве стали, листового проката и укрепит позиции Металлоинвеста на внутреннем и внешнем рынках. Среди ключевых проектов перевооружения 2019 года — возведение кислородного блока новой ВРУ №6 и замена котлов среднего давления ТЭЦ. В минувшем году около 200 миллионов рублей в рамках социально-экономического партнерства с городом и областью мы вложили в развитие Новотроицка. Среди основных объектов социальных инвестиций Металлоинвеста – благоустройство территории городского парка, ДШИ и детского сада №18, ремонт чаши бассейна «Волна» и автомобильных дорог местного значения, финансирование строительства Дома Обряда и многое другое. При поддержке Металлоинвеста благоустройство города будет продолжено».

Коллективу металлургов есть чем гордиться. По сравнению с 2017 годом нарастили показатели производства по всем видам металлопродукции. В частности:

Выполнена программа по выпуску агломерата на уровне более 3 млн тонн;

Коксохимическое производство выдало почти 1,4 млн тонн кокса;

Отлично сработали доменщики: побили рекорд прошлого года, перешагнув 3 миллионный рубеж производства чугуна;

Работники ЭСПЦ выполнили план по разливке непрерывнолитой заготовки на МНЛЗ-2 с показателем почти 1,1 млн тонн;

Реконструированная МНЛЗ-1 вышла на требуемые объемы производства колесной заготовки для ВМЗ с перевыполнением плана на 160 тыс. тонн;

Успешно осваиваются и отрабатываются технологии производства рельсовой заготовки. У Уральской Стали — амбициозные планы на 2019 год в этом направлении;

Прокатчики, перевыполнив план, произвели более 900 тыс. тонн металлопроката;

Работники участка крупногабаритного литья мехцеха перевыполнили все плановые значения, выпустив 260 шлаковых чаш!

В торжественной обстановке металлурги наградили победителей корпоративных конкурсов.

Активность работники комбината проявили и в корпоративных мероприятиях. В рамках спартакиады 2018 года 22 цеховые команды приняли участие в состязаниях по 17 видам спорта. Среди мужских команд места распределились следующим образом: бронза — у команды ЛПЦ-1, серебро — у сборной дирекции по финансам и JSA Group, золото и кубок – у команды ЭСПЦ. Среди женских команд: 3 место – у сборной ТЭЦ, ЦСП и ЦЭТЛ, 2 место – у спортсменок ЭСПЦ, 1 место – у сборной дирекции по финансам и JSA Group.

В преддверии празднования Нового 2019 года работники 27 цехов Уральской Стали приняли участие сразу в двух конкурсах — на лучшее новогоднее оформление АБК и на лучший символ года. За победу в конкурсе на лучшее новогоднее оформление АБК структурного подразделения награждены коллективы: 1 место – ЦРМО, 2 место – механический цех и 3 место – ЦРЭлО. Еще пять цехов отмечены за корпоративную активность. В конкурсе на лучший символ наступающего года победу одержал трудовой коллектив ЦРЭлО, второе место у ЦЛК, третье – у ЦЛМ. По два цеха отмечены за оригинальность, корпоративную активность, а также за изящество и мастерство исполнения.

Победителями конкурса «Лидер группы информирования» стали: начальник бюро ТЭЦ Смирнова Виктория, инженер ЦЛК Петрова Лариса, и специалист управления инвестиций и развития Шкурко Анна.

Лучшими наставниками года признаны: старший мастер доменного цеха Леонов Игорь, мастер по ремонту оборудования ЛПЦ-1 Малков Владимир, заместитель начальника котельного цеха ТЭЦ Некрасов Глеб, мастер механического цеха Шкуропатов Андрей, машинист тепловоза УЖДТ Дыга Петр, начальник участка ЦВТС Николаева Юлия и начальник центральной химической лаборатории ЦЛК Сидалинова Сауле.

Проведение торжественных мероприятий на всех предприятиях Металлоинвеста является значимым элементом кадровой политики Компании. Традиционно в ходе подобных встреч подводятся итоги производственной и корпоративной деятельности и поощряются лучшие работники и коллективы металлургов и горняков.