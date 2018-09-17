Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») и «МегаФон» презентовали действующие решения цифровой трансформации и управления бизнес-процессами онлайн.

Участники пресс-тура на Лебединский горно-обогатительный комбинат ознакомились с тем, как «МегаФон» помогает создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста.

Металлоинвест и оператор плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий. Сервисы «МегаФона» помогают Компании автоматизировать некоторые бизнес-процессы.

«М2М-сервисы «МегаФона» успешно сработали на ключевом этапе стратегии цифровой трансформации Металлоинвеста. Её основные задачи – повысить эффективность бизнес-процессов и точность планирования, а также сократить издержки с помощью современных телеком-решений, — отметил Андрей Бартов, директор Центра Инноваций Металлоинвеста. — Кроме того, оператор предоставляет нам выделенный защищенный канал (L3 VPN) для безопасного пользования интернетом. С его помощью обеспечивается работа Центра инноваций – площадки IT-компетенций Металлоинвеста. Здесь мы будем создавать и разрабатывать новые, собственные решения «под ключ», которые способны вывести технологии и бизнес-процессы на новый уровень».

«Около 1000 М2М-sim-карт «МегаФона» используется в бортовых контроллерах легковых и грузовых автомобилей на производствах Металлоинвеста. Устройства считывают данные о местоположении объектов, а sim-карта передает их на специальный сервер. Специалистам служб логистики остаётся только проанализировать файл. Так можно получать данные о расходе топлива, перемещении сотрудников и сэкономить время и бюджет компании», — прокомментировал Михаил Туровский, директор белгородского «МегаФона».

Для удобства в коммуникации сотрудников комбинатов оператор построил инфраструктуру 2G/3G/4G-объектов на территории предприятий Металлоинвеста в регионе. В прошлом году в чаше Лебединского карьера была запущена базовая станция стандарта LTE. А в рамках включения технологии LTE-Advanced в регионе на предприятиях появился интернет на скорости до 300 Мбит/с.

«Взаимодействие между крупными промышленными и телекоммуникационными компаниями всегда интересно. С одной стороны, такое партнерство означает развитие промышленности региона, а значит процветание и области. С другой, в результате сотрудничества между двумя крупными бизнес-игроками появляются перспективные, инновационные проекты, а их опыт затем можно масштабировать», — говорит Евгений Мирошников, начальник управления информационных технологий и связи администрации Губернатора Белгородской области.

Программа цифровой трансформации Металлоинвеста — Industry 4.0 – стартовала в 2016 году, в этом году она вышла на новый уровень. В июле компания запустила единую интегрированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA и открыла Центр инноваций в Старом Осколе.

«Совместно мы успешно выстроили фундамент для цифровой трансформации горно-рудного сегмента, внедрили новейшую учетную систему SAP S/4HANA. Автоматизированы бизнес-процессы по учету основного и вспомогательного производства, ремонтам, снабжению и сбыту, финансам и вспомогательным функциям. Следующий шаг – тиражирование программы на металлургический сегмент. В следующем году Металлоинвест полностью перейдет на единое решение», — сказал Виталий Новак, старший менеджер компании Accenture, стратегического партнера Металлоинвеста по цифровой трансформации.