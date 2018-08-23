МЧС предупреждает об усилении ветра

23 и 24 августа в Оренбургской области прогнозируется усиление ветра от 15 до 20 м/с. В региональном МЧС напоминают оренбуржцам, что во время непогоды необходимо взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал на улице, то рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

! При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104 (служба газовой сети). Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99.