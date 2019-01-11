1. Человеческий мозг может вырабатывать достаточно электричества, чтобы питать фонарик.

Да, это реальность. Внутри нашего организма присутствует множество разных химических веществ – кислород, натрий, кальций, калий и многие другие. Во время их реакции друг с другом и вырабатывается электрическая энергия. От одного вдоха можно получить 1 Вт, а спокойного шага хватит, чтобы питать лампочку в 60 Вт, быстрым шагом можно зарядить телефон. Кстати, устройства, позволяющие заряжать гаджеты при ходьбе, уже разрабатываются и скоро могут появиться на рынке.

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