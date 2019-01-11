1. Человеческий мозг может вырабатывать достаточно электричества, чтобы питать фонарик.
Да, это реальность. Внутри нашего организма присутствует множество разных химических веществ – кислород, натрий, кальций, калий и многие другие. Во время их реакции друг с другом и вырабатывается электрическая энергия. От одного вдоха можно получить 1 Вт, а спокойного шага хватит, чтобы питать лампочку в 60 Вт, быстрым шагом можно зарядить телефон. Кстати, устройства, позволяющие заряжать гаджеты при ходьбе, уже разрабатываются и скоро могут появиться на рынке.
2. Геолокация в смартфонах точна настолько, что с помощью специальных приложений гаджет можно найти даже внутри квартиры – в кармане куртки или под диваном.
Да, это реальность. Приложение Find My Phone на новых «андроидах» стало еще полезнее - теперь оно умеет указывать локацию внутри помещений. Правда, для работы этого типа навигации требуется установка специальных WiFi роутеров, а они ещё не выпускаются серийно.
3. Общество «подсело на лайки» – теперь все завязано на личном рейтинге, который зависит от того, как к вам относятся окружающие, какую еду вы едите, исправно ли вы платите по кредитам. Хороший шанс поднять свой рейтинг – общаться с «высокорейтинговыми» людьми.
Нет, это фантастика – это эпизод сериала «Черное зеркало». А с 2019 года китайских граждан напрямую свяжут с экспериментальной системой рейтингов, которую власти развивают с 2014 года. По задумке, она будет оценивать всех граждан на основе их поведения, финансового положения, покупок и нарушений. Чем ниже рейтинг, тем сложнее человеку пользоваться муниципальными сервисами.
4. В ближайшем будущем ходить на работу в офис не будет никакой необходимости – достаточно будет включить планшет или компьютер, чтобы получить доступ ко всем данным компании.
Да, это реальность – развитие облачных технологий в развитых странах уже привело к тому, что до 35% сотрудников компаний переходят на home office без потери эффективности работы. Конечно, использовать при этом нужно исключительно надежные и защищенные «облака» - такие предоставляет своим клиентам, например, компания МТС.
5. Начал свою работу футуристический парк развлечений, населённый андроидами. Андроиды-актеры практически неотличимы от людей и играют спектакль по прописанному сценарию, при этом гости могут участвовать в спектакле и делать все, что угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов.
Нет, это фантастика - такой парк открыт в сериале HBO «Мир Дикого запада». Первый сезон сериала стал самым просматриваемым шоу за всю историю телеканала.
6. Чтобы отыскать где-нибудь в поле настоящего фермера в сапогах и с вилами, придется постараться – теперь компьютер предсказывает погоду, основываясь на данных прошлых лет, строит график полива и подбирает удобрения, а дроны мониторят поля с высоты, чтобы по цвету определять очаги заболевания растений.
Да, это реальность. Система умной фермы, разработанная МТС, позволяет свести все рабочие процессы в агропромышленном комплексе в единую панель управления: теперь под контролем все, от сельскохозяйственного транспорта до графика прививок коровам.
7. Уже ведутся эксперименты по моментальному обучению - получить все необходимые знания о боевых искусствах, иностранному языку можно будет за какие-то минуты, при этом данные загружаются в мозг с помощью компьютера.
Нет, это фантастика. Это эпизод из голливудского фильма «Матрица». Хотя канадский нейробиолог Брюс Макнотон утверждает, что такое обучение вполне возможно в будущем. По словам ученого, наука позволит вживлять людям технологии с носителями информации, заполненные необходимыми знаниями.
8. Переполненные поликлиники, бахилы и чихающие в очереди соседи – прошлый век. Посетить врача можно и виртуально – берешь гаджет с фронтальной камерой, запускаешь приложение, выбираешь нужного специалиста и получаешь консультацию по поводу своих недугов, не вылезая из-под одеяла.
Да, это реальность. Телемедицина, или «медицина на расстоянии» - одна из самых перспективных технологий, которую вы можете опробовать прямо сейчас: специалисты московской сети клиник МЕДСИ уже на связи с пациентами со всей России через приложение SmartMed от МТС.
9. В закрытом режиме начались испытания по вживлению в позвоночник чипа-импланта, позволяющего общаться с искусственным интеллектом. В перспективе технология позволяет человеку получить практически неограниченные возможности. Более полной информации пока нет, потому что все участники эксперимента подписывают договор о неразглашении информации.
Нет, это – фантастика. Это сюжет фантастического фильма «Апгрейд», вышедшего в 2018 году.
10. Уже в 2020 году мир изменится: все новые многоквартирные дома станут умными, научившись оповещать своих жильцов о протечках, самостоятельно отправлять показания счетчиков и обеспечивать безопасность своих жильцов.
Да, это реальность. В Минстрой внесен законопроект, по которому в эксплуатацию будут приняты только новостройки, обеспеченные элементами умного дома - датчиками потребления энергоресурсов и аварийными системами. В дальнейшем и все остальные дома могут «поумнеть», обзаведясь умными парковками во дворах и системами интеллектуального видеонаблюдения, самостоятельно вычисляющими преступников.
11. Бизнесмену, собирающемуся открывать ресторан, больше нет нужды самостоятельно изучать проходимость выбранного места или приставать к прохожим к вопросами, какую кухню они предпочитают – по специальному запросу можно получить массу данных о возрасте и доходе потенциальных посетителей и даже узнать, в какие страны они предпочитают ездить в отпуск.
Да, это реальность. Такие возможности дает технология big data, собирающая и анализирующая обезличенные данные о пользователях и позволяющая бизнесу более точно просчитать риски и возможности. Впрочем, не только бизнесу – МТС совместно с правительством Москвы реализовала проект, позволивший на основе «больших данных» эффективно развивать транспортную инфраструктуру столицы.
12. Про один из городов говорят, что он знает каждого жителя лично благодаря внедренной почти повсеместно системе распознавания лиц. Ей оснащён весь общественный транспорт, поэтому местным жителям не нужны проездные: когда человек входит в автобус, система сканирует его внешность, и деньги автоматически списываются со счёта. «Умные» двери домов самостоятельно раскрываются перед жильцами, а для покупки продуктов не обязательно идти в магазин: всё, что нужно, можно заказать и оплатить в мобильном приложении, а затем забрать товар в ближайшем автоматическом хранилище — холодильнике.
Да, это реальность. Речь идет о китайском городе Иньчуань. Администрация города воплощает в жизнь смарт-проекты вместе с ZTE — одним из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования.
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