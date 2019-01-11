12. Про один из городов говорят, что он знает каждого жителя лично благодаря внедренной почти повсеместно системе распознавания лиц. Ей оснащён весь общественный транспорт, поэтому местным жителям не нужны проездные: когда человек входит в автобус, система сканирует его внешность, и деньги автоматически списываются со счёта. «Умные» двери домов самостоятельно раскрываются перед жильцами, а для покупки продуктов не обязательно идти в магазин: всё, что нужно, можно заказать и оплатить в мобильном приложении, а затем забрать товар в ближайшем автоматическом хранилище — холодильнике.