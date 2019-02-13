Вместо того, чтобы заниматься реальными делами чиновники звонят и голосуют за жителей.

Фотографирование работников администраций разных уровней в кабинках для голосования для отчета начальникам стало уже привычным явлением. Как бы ни казалось это дико в демократической стране.

Оренбургские чиновники отрабатывают ренту не только на выборных плантациях, но и в повседневной жизни. В распоряжении редакции сайта ётут.рф оказался скрин переписки работников Южного округа Оренбурга.

Из него явствует, что вместо того, чтобы реально чистить снег и тем самым вызывать удовлетворенность у населения, чиновники эту удовлетворенность имитируют. Массовое голосование работников Южного округа за «мы хорошо чистим снег», на взгляд редакции должно стать причиной, как минимум внутреннего расследования администрации. Судя по номеру телефона, опрос проводился государственной службой для понимания ситуации. Южный округ сделал все, что мог: вместо того, чтобы лучше чистить снег создал иллюзию.