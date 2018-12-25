В Москве скончался депутат парламента Камчатского края Валерий Воробьев, который был совладельцем рыболовной компании «Акрос» (входит в «Норебо»).

Его тело обнаружили 18 декабря рядом с одной из столичных многоэтажек. В рыболовной отрасли не верят в гибель 72-летнего коллеги, пишет infox.ru.

По данным издания, у Воробьева вряд ли были проблемы с финансами. Он является совладельцем компании, входящей в крупнейший рыболовный холдинг России. Выручка «Норебо», поставляющего рыбу в зарубежные страны, только в прошлом году превысила 56 миллиардов рублей.

Смерть депутата также связывают с коммерческими интересами в рыболовстве. Почти 20 лет (с 1992 по 2011 гг.) он руководил ЗАО «Акрос». По долгу службы Воробьев был в курсе всех перипетий рыболовной отрасли в РФ, включая особенности работы «Норебо». Холдинг поглотил «Акрос» в 2011 году.

На протяжении нескольких лет основной собственник «Норебо» Виталий Орлов судится со своим экс-партнером Александром Тугушевым, который хочет вернуть контроль над пакетом акций в 33%. В этом году бывший компаньон подал иск в Высокий суд Лондона, который принял документы к рассмотрению. В качестве обеспечительной меры он решил арестовать спорные активы «Норебо». Это решение стало звоночком для Орлова, бизнес которого может сильно пострадать.

Особенно опасным для него может стать обнародование информации по «Норебо» и другим темам (гражданство, недвижимость в Великобритании), которые чреваты выдвижением обвинений и британскими, и российскими правоохранительными органами против совладельцев и топ-менеджеров холдинга. По официальным отчетам, «Норебо» занимается продажей рыбы за границу по низким ценам. Они настолько низкие, что вызывают подозрения в неуплате налогов, указывает издание.

На фоне этих неурядиц погиб Воробьев, который мог выступить в лондонском суде свидетелем. Он знал, как зарождался и развивался рыболовный бизнес в России, особенно на Камчатке и в Мурманской области.