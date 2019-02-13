Огонь, распространяющийся по вентилируемым фасадам практически невозможно потушить.

Драматичные кадры пожара в тюменской девятиэтажке отличались тем, что пламя как будто стекало по стене, разлеталось огненными каплями вокруг горящего дома. Пожар, вспыхнувший в одной из квартир, по фасаду успел подняться до самой крыши всего лишь за те несколько минут, что ехали спасатели.

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В Оренбуржье композитные панели уже давно используются в качестве облицовочного материала для вентилируемых фасадов. Несмотря на внешнюю схожесть алюминиевые композитные панели различаются по многим характеристикам: по составу алюминиевых листов, по покрытию, по качеству, по трудоемкости изготовления кассет и т. д.

Однако все же самым главным критерием оценки качества композита является состав «сердцевины», которая обусловливает горючесть материала и является важнейшей составляющей, влияющей на область применения материала. В качестве заполнения среднего слоя может выступать полиэтилен или гидрооксид алюминия.

Панели со средним слоем из полиэтилена по степени горючести относятся к группе Г4 (сильногорючий материал).

Кроме того, бывают облегченные алюминиевые композитные панели с общей толщиной 2 и 3 мм и толщиной алюминиевых листов 0,3 мм и даже 0,21 мм. Такие панели в строительстве не должны применять, из них изготавливают, например, информационные и рекламные щиты.

Все эти нюансы влияют на цену. Качество, а значит и безопасность, стоят денег. Квадратный метр легковоспламеняющейся панели дешевле огнестойкой на полторы тысячи рублей. То есть при обшивке здания только на пожарной безопасности фасада можно сэкономить миллионы.

В распоряжении редакции сайта ётут.рф оказались документы, свидетельствующие о применении материалов класса горючести Г4 при отделке некоторых зданий в Оренбурге. Одно из них является местом массового скопления людей и расположено в центре поселка Ростоши. По существующей классификации Г4 — самый пожароопасный материал.

Фирма-подрядчик и заказчик в официальных ответах редакции утверждают, что не применяли на фасадах материал «АКП GROSSBOND, полиэстер, толщина 3 мм, стенка 0,3 мм». Мало того, подрядчик утверждает, что все материалы якобы закупал субподрядчик, что не соответствует истине. Документы и факты свидетельствуют об обратном. Также подтвердить использование горючих материалов может экспертиза и проверки Госпожнадзора.

— Субподрядчик закупил 50 квадратных метров хорошего материала. Покрашен-то он одинаково, по цвету не узнаешь. Потом сертификаты от этих 50 метров подложить в общую папочку с проектом. А три тысячи квадратных метров купили материал с группой горючести Г4, — рассказывает про возможные махинации исполнительный директор ассоциации «Наружные фасадные системы» Михаил Александрия.

Недавно на сайте ria56.ru Владимир Мокшенинов призывал коллег и собственников зданий не экономить на безопасности людей. По его данным примерно 80% материалов для вентилируемых фасадов заказывают в Оренбург горючих классов. Это тревожно.

Уже скоро мы расскажем, какие здания в Оренбуржье могут превратиться в огненную ловушку. Возможно, следствию придется разобраться: кто сэкономил на безопасности людей?