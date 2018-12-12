В Ленинском районе – 18 елочных базаров; в Центральном районе – 9 елочных базаров; в Дзержинском районе – 38 елочных базаров; в Промышленном районе – 24 елочных базара, на которых представлены натуральные елки, сосны, хвойный лапник.

Адреса елочных базаров:

ул. Чкалова, 31

ул. Чкалова, 46

ул. Чкалова, 55 — 57

пр. Гагарина, 25/5

пр. Гагарина, 39/1

пр. Гагарина, 33/1

ул. Туркестанская, 17

ул. Авиационная, 14 — 16

ул. Донгузская (в районе магазина «Строитель»)

ул. Беляевская, 45

ул. Беляевская, 45

ул. 16 Линия, 2/1 — ул. Мира, 26

ул. Центральная, 19

ул. Диагностики, 21

ул. Транспортная, 7

пр. Гагарина, 54/1 (с пр. Промыслового)

ул. Салмышская, 54

ул. Правды, 11а/пер. Дмитриевский

ул. Туркестанская, 8а

ул. Чичерина, 1 — ул. Яицкая

ул. Карагандинская, 34

пр. Победы, 111

ул. Чичерина, 5а

пр. Больничный, 7

ул. Одесская — ул. Томилинская

ул. Томилинская — ул. Одесская, 121

ул. Карагандинская, 82

ул. Карагандинская, 92

пр. Дзержинского, 27/1

пр. Дзержинского, 24

пр. Дзержинского, 20

пр. Дзержинского, 30

ул. Салмышская, 6 — 8

ул. Дружбы, 13

ул. Дружбы, 2

ул. Брестская, 30 — 32

ул. Брестская, 7

ул. Салмышская, 29

ул. Салмышская, 7

ул. Салмышская, 3

ул. Салмышская, 16

ул. Салмышская, 41

ул. Джангильдина, 9/4 (в районе ТЦ «Гавань»)

ул. Джангильдина, 9/4

ул. Джангильдина, 20

мкр-н 70 лет ВЛКСМ, 16

ул. Родимцева, 8/1

ул. Родимцева, 13

ул. Родимцева, 22 — ул. Просторная

ул. Родимцева, 5

ул. Родимцева, 7

ул. Конституции СССР, 3

ул. Березка, 1 (у лесополосы)

ул. Просторная, 12

Шарлыкское шоссе, 26

ул. Березка, 2/3 (в районе кафе «Махта»)

ул. Конституции СССР, 22 (в районе магазина «Сакмара»)

ул. Конституции СССР, 9

ул. Ворошилова, 4

пр. Дзержинского, 33

пр. Победы, 156

пр. Победы, 162

пр. Победы, 144

ул. С. Лазо, 3

пр. Дзержинского, 32

мкр-н 70 лет ВЛКСМ, 11

ул. Пролетарская — пер. Нижний (четная сторона)

ул. Пролетарская (в районе остановки «Пролетарская», четная сторона)

ул. Пролетарская (в районе остановки «Ноябрьская», четная сторона)

ул. Новая, 10

ул. Новая, 15

ул. Новая, 14

ул. Тамбовская, 6

ул. Бр. Башиловых, 12

ул. Орлова — пр. Парковый

пр. Бр. Коростелевых, 28

пр. Бр. Коростелевых, 42

пр. Бр. Коростелевых, 74

ул. Львовская, 107 — 109

пер. Нижний, 5

ул. Ткачева, 34

ул. Народная, 18

ул. Пролетарская, 271

ул. Котова, 40

пр. Бр. Коростелевых, 53

ул. Ткачева, 95

пер. Тупой, 66

ул. Терешковой, 251

ул. Терешковой, 263

ул. Химическая — ул. Кольцевая.