В Ленинском районе – 18 елочных базаров; в Центральном районе – 9 елочных базаров; в Дзержинском районе – 38 елочных базаров; в Промышленном районе – 24 елочных базара, на которых представлены натуральные елки, сосны, хвойный лапник.
Адреса елочных базаров:
ул. Чкалова, 31
ул. Чкалова, 46
ул. Чкалова, 55 — 57
пр. Гагарина, 25/5
пр. Гагарина, 39/1
пр. Гагарина, 33/1
ул. Туркестанская, 17
ул. Авиационная, 14 — 16
ул. Донгузская (в районе магазина «Строитель»)
ул. Беляевская, 45
ул. Беляевская, 45
ул. 16 Линия, 2/1 — ул. Мира, 26
ул. Центральная, 19
ул. Диагностики, 21
ул. Транспортная, 7
пр. Гагарина, 54/1 (с пр. Промыслового)
ул. Салмышская, 54
ул. Правды, 11а/пер. Дмитриевский
ул. Туркестанская, 8а
ул. Чичерина, 1 — ул. Яицкая
ул. Карагандинская, 34
пр. Победы, 111
ул. Чичерина, 5а
пр. Больничный, 7
ул. Одесская — ул. Томилинская
ул. Томилинская — ул. Одесская, 121
ул. Карагандинская, 82
ул. Карагандинская, 92
пр. Дзержинского, 27/1
пр. Дзержинского, 24
пр. Дзержинского, 20
пр. Дзержинского, 30
ул. Салмышская, 6 — 8
ул. Дружбы, 13
ул. Дружбы, 2
ул. Брестская, 30 — 32
ул. Брестская, 7
ул. Салмышская, 29
ул. Салмышская, 7
ул. Салмышская, 3
ул. Салмышская, 16
ул. Салмышская, 41
ул. Джангильдина, 9/4 (в районе ТЦ «Гавань»)
ул. Джангильдина, 9/4
ул. Джангильдина, 20
мкр-н 70 лет ВЛКСМ, 16
ул. Родимцева, 8/1
ул. Родимцева, 13
ул. Родимцева, 22 — ул. Просторная
ул. Родимцева, 5
ул. Родимцева, 7
ул. Конституции СССР, 3
ул. Березка, 1 (у лесополосы)
ул. Просторная, 12
Шарлыкское шоссе, 26
ул. Березка, 2/3 (в районе кафе «Махта»)
ул. Конституции СССР, 22 (в районе магазина «Сакмара»)
ул. Конституции СССР, 9
ул. Ворошилова, 4
пр. Дзержинского, 33
пр. Победы, 156
пр. Победы, 162
пр. Победы, 144
ул. С. Лазо, 3
пр. Дзержинского, 32
мкр-н 70 лет ВЛКСМ, 11
ул. Пролетарская — пер. Нижний (четная сторона)
ул. Пролетарская (в районе остановки «Пролетарская», четная сторона)
ул. Пролетарская (в районе остановки «Ноябрьская», четная сторона)
ул. Новая, 10
ул. Новая, 15
ул. Новая, 14
ул. Тамбовская, 6
ул. Бр. Башиловых, 12
ул. Орлова — пр. Парковый
пр. Бр. Коростелевых, 28
пр. Бр. Коростелевых, 42
пр. Бр. Коростелевых, 74
ул. Львовская, 107 — 109
пер. Нижний, 5
ул. Ткачева, 34
ул. Народная, 18
ул. Пролетарская, 271
ул. Котова, 40
пр. Бр. Коростелевых, 53
ул. Ткачева, 95
пер. Тупой, 66
ул. Терешковой, 251
ул. Терешковой, 263
ул. Химическая — ул. Кольцевая.