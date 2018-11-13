Для перевозки пассажиров в период новогодних праздников Уральский филиал АО «ФПК» назначает дополнительные поезда № 185/186 Оренбург – Москва, № 183/184 Орск – Москва и № 181/182 Орск – Москва.

Поезд № 185/186 Оренбург – Москва

будет отправляться из Оренбурга 25, 27, 28 декабря 2018 года и 1, 3, 5, 7 января 2019 года в 22:00 (здесь и далее – время местное). Обратно из Москвы поезд отправится 27, 29, 30 декабря и 3, 5, 7, 9 января в 08:40.

Поезд № 183/184 Орск – Оренбург – Москва

отправится из Орска 28 декабря в 11:45. Отправление из Москвы – 30 декабря в 02:20.

Скорый поезд № 181/182 Орск – Москва

отправится из Орска 24, 26 декабря и 2, 4, 6 января в 15:15. Обратно из Москвы поезд отправится 26, 28 декабря и 4, 6, 8 января в 08:40.