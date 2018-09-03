В Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный Дню знаний.

На площади перед учебным корпусом духовой оркестр института искусств под управлением художественного руководителя и дирижера, профессора кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Оренбургского института искусств Виктора Хрипуна создал праздничное настроение. Джазовые произведения в исполнении коллектива собрали огромное количество зрителей. Солировала – преподаватель музыкального колледжа Ольга Тушева.

Торжественное мероприятие прошло в зале гуманитарно-творческого факультета. Министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко зачитала поздравительную телеграмму от Министра культуры РФ Владимира Мединского. Руководитель регионального ведомства также обратилась со словами приветствия к студентам:

— Я желаю вам каждый день черпать знания, черпать опыт, — сказала Евгения Шевченко. Пусть годы учебы станут для вас временем невероятных открытий.

Профессорско-преподавательскому составу министр высказала слова признательности за вдохновенный труд и пожелала благодарных учеников.

Ректор Оренбургского государственного института искусств им. Л.иМ. Ростроповича Борис Хавторин напомнил, исторические факты о посещении здания Дворянского собрания (ныне гуманитарно-творческого факультета института искусств) НиколаемII, Фёдором Шаляпиным, Леопольдом и Мстиславом Ростроповичами.

– Надо любить музыку, надо любить литературу, надо любить свою страну, – произнес далее Борис Хавторин. – Поздравляю всех с праздником. Желаю удачи и успехов.

Завершающим этапом торжественного мероприятия стал праздничный концерт, в котором выступили лучшие студенты Оренбургского института искусств.